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AS: Жирона хочет как можно скорее закрыть трансфер Довбика

Премьер-лига
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В Каталонском клубе видят перспективу в украинце

AS: Жирона хочет как можно скорее закрыть трансфер Довбика

Фото: СК Дніпро-1

Новина українською

"Жирона" продолжает активно работать над трансфером форварда "Днепра-1" Артема Довбика, сообщает AS.

Источник пишет о том, что игра Довбика импонирует как наставнику команду Мичелу, так и руководству клуба.

В клубе считают, что украинец сможет заменить "Тати" Кастельяноса, который в прошлом сезоне был одним из лидеров команды, но летом покинул клуб.

Несмотря на сложные переговоры как с украинским клубом, так и с "Мидтьюлландом", который получит 50% от трансфера, в "Жироне" уверены в удачном завершении сделки.

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При этом клуб рассчитывает на помощь City Group, которая владеет "Жироной", чтобы поскорее оформить трансфер.

Ранее сообщалось, что испанский клуб заплатит "Днепру-1" 6 млн евро и отдельно будет договариваться с "Мидтьюлландом".

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В статье: Артем Довбик Мидтьюлланн (Хернинг) Жирона СК Днепр-1
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Источник:
AS

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