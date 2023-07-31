AS: Жирона хочет как можно скорее закрыть трансфер Довбика

"Жирона" продолжает активно работать над трансфером форварда " Днепра-1 " Артема Довбика, сообщает AS.

Источник пишет о том, что игра Довбика импонирует как наставнику команду Мичелу, так и руководству клуба.

В клубе считают, что украинец сможет заменить "Тати" Кастельяноса, который в прошлом сезоне был одним из лидеров команды, но летом покинул клуб.

Несмотря на сложные переговоры как с украинским клубом, так и с "Мидтьюлландом", который получит 50% от трансфера, в "Жироне" уверены в удачном завершении сделки.

При этом клуб рассчитывает на помощь City Group, которая владеет "Жироной", чтобы поскорее оформить трансфер.

Ранее сообщалось, что испанский клуб заплатит "Днепру-1" 6 млн евро и отдельно будет договариваться с "Мидтьюлландом".