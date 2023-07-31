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AS: Жирона хочет как можно скорее закрыть трансфер Довбика
В Каталонском клубе видят перспективу в украинце
Фото: СК Дніпро-1
"Жирона" продолжает активно работать над трансфером форварда "
Источник пишет о том, что игра Довбика импонирует как наставнику команду Мичелу, так и руководству клуба.
В клубе считают, что украинец сможет заменить "Тати" Кастельяноса, который в прошлом сезоне был одним из лидеров команды, но летом покинул клуб.
Несмотря на сложные переговоры как с украинским клубом, так и с "Мидтьюлландом", который получит 50% от трансфера, в "Жироне" уверены в удачном завершении сделки.
При этом клуб рассчитывает на помощь City Group, которая владеет "Жироной", чтобы поскорее оформить трансфер.
Ранее сообщалось, что испанский клуб заплатит "Днепру-1" 6 млн евро и отдельно будет договариваться с "Мидтьюлландом".
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