Волевой разгром. Фоторепортаж с матча Динамо - Минай

Старт сезона для "Динамо" оказался очень сложным: команда Мирчи Луческу уже в дебюте игры пропустила и была вынуждена отыгрываться. Впрочем, для киевлян это проблемой не стало: уже до перерыва "динамовцы" забили дважды, а перед финальным свистком в воротах закарпатцев побывало еще два гола. Наш фотокор Алина Ерофеева посетила прекрасный стадион в центре столицы и через свой объектив следила за игрой. Что из этого вышло – смотрите в ее фоторепортаже.

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