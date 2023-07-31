Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Волевой разгром. Фоторепортаж с матча Динамо - Минай
"Минай" первым забил, но проиграл в Киеве
Фото: UA-Футбол / Автор - Аліна Єрофеєва
Старт сезона для "Динамо" оказался очень сложным: команда Мирчи Луческу уже в дебюте игры пропустила и была вынуждена отыгрываться. Впрочем, для киевлян это проблемой не стало: уже до перерыва "динамовцы" забили дважды, а перед финальным свистком в воротах закарпатцев побывало еще два гола. Наш фотокор Алина Ерофеева посетила прекрасный стадион в центре столицы и через свой объектив следила за игрой. Что из этого вышло – смотрите в ее фоторепортаже.
Фотогалерея
Популярное сейчас
- Луческу дал прогноз, кто станет соперником Динамо в квалификации Лиги конференций
- Блокпостеры не пустили Зарю в Киев, игроки спали до 5 утра в автобусе
- Командующий Нацгвардии рассказал, будут ли участвовать в войне освобожденные командиры Азова
- УПЛ. Динамо - Минай 4:1. Сомнительное подтверждение амбиций
- Красотка дня. Роскошная девушка героя первого тура в составе Полесья. ФОТО
- Красотка дня. Популярная украинская инстаграм-блогерша, которая стала амбассадором Руха. ФОТО