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Волевой разгром. Фоторепортаж с матча Динамо - Минай

Премьер-лига
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"Минай" первым забил, но проиграл в Киеве

Волевой разгром. Фоторепортаж с матча Динамо - Минай

Фото: UA-Футбол / Автор - Аліна Єрофеєва

Аліна Єрофеєва Автор UA-Футбол
Новина українською

Старт сезона для "Динамо" оказался очень сложным: команда Мирчи Луческу уже в дебюте игры пропустила и была вынуждена отыгрываться. Впрочем, для киевлян это проблемой не стало: уже до перерыва "динамовцы" забили дважды, а перед финальным свистком в воротах закарпатцев побывало еще два гола. Наш фотокор Алина Ерофеева посетила прекрасный стадион в центре столицы и через свой объектив следила за игрой. Что из этого вышло – смотрите в ее фоторепортаже.

Фотогалерея

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В статье: Динамо (Киев) фото ФК Минай
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