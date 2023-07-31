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Вацко: Металлист 1925 предлагал за Сидрова 275+375 тысяч долларов, Днепр-1 давал меньше

Премьер-лига
(1 голосов)

Также у Металлурга будет и 20% от последующей перепродажи игрока

Вацко: Металлист 1925 предлагал за Сидрова 275+375 тысяч долларов, Днепр-1 давал меньше

Фото: ФК Металіст 1925

Новина українською

Украинский комментатор и журналист Виктор Вацко рассказал о деталях перехода форварда "Металлурга" Алексея Сидорова в "Металлист 1925", которым также интересовался "Днепр-1".

"Был интерес к Алексею Сидорову со стороны "Карпат". Был интерес со стороны ЛНЗ "Колос" интересовался. Также им интересовался шотландский "Хиберниан", где играл Коля Кухаревич.

До конкретики дошли только 2 клуба – "Металлист 1925" и "Днепр-1". А вот харьковчане в это трудно поверить, но это факт, банально сделали лучшее предложение, чем "Днепр-1". И речь идет не о 100 тысячах, как там писали типа инсайдеры.

Речь идет о других цифрах – 275 тысяч долларов за 80% экономических прав на игрока, то есть "Металлист 1925" заплатит еще 20% от суммы будущего трансфера футболиста, а также плюс 375 тысяч долларов в виде разнообразных достижимых бонусов прописано.

В 5-летнем контракте, насколько я знаю, прописана клаусула, составляющая 5 миллионов долларов. "Днепр-1" давал меньше. У меня есть две информации о предложении "Днепра-1".

По одной, финальное предложение составляло 300 тысяч долларов, по другой – 400 тысяч. Если сложить первую сумму и бонусы, то "Металлург" зарабатывает больше", – сказал Вацко.

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В статье: Виктор Вацко Металлист 1925 (Харьков) СК Днепр-1 Металлург (Запорожье)
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Источник:
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Комментарии (1)
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Cassid (Kiev)
31.07.2023 в 23:52
Откуда у Металлиста такие деньги?
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