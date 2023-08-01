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Колос отдал молодого защитника в аренду в Ингулец

Премьер-лига
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Колос отдал молодого защитника в аренду в Ингулец

Фото: ФК Колос

Новина українською

Молодой защитник "Колоса" Вячеслав Ставничий до конца 2023 года будет в аренде в клубе Первой лиги "Ингулец" (Петрово). Об этом сообщает пресс-служба ковалевского клуба.

"Ингулец" в прошлом сезоне вылетел из УПЛ, и ставит задачу вернуться в футбольную элиту. Поэтому в этом клубе рассчитывают на Вячеслава.

Напомним, Ставничий был капитаном молодежной команды "Колос" U-19 и уже привлекался к основной команде ковалевцев.

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В статье: Ингулец (Петрово) Колос (Ковалевка)
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Источник:
koloskovalivka.com

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