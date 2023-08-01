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Колос отдал молодого защитника в аренду в Ингулец
На полгода
Фото: ФК Колос
Молодой защитник "Колоса" Вячеслав Ставничий до конца 2023 года будет в аренде в клубе Первой лиги "Ингулец" (Петрово). Об этом сообщает пресс-служба ковалевского клуба.
"Ингулец" в прошлом сезоне вылетел из УПЛ, и ставит задачу вернуться в футбольную элиту. Поэтому в этом клубе рассчитывают на Вячеслава.
Напомним, Ставничий был капитаном молодежной команды "Колос" U-19 и уже привлекался к основной команде ковалевцев.
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Источник:koloskovalivka.com
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