Колос отдал молодого защитника в аренду в Ингулец

Молодой защитник "Колоса" Вячеслав Ставничий до конца 2023 года будет в аренде в клубе Первой лиги "Ингулец" (Петрово). Об этом сообщает пресс-служба ковалевского клуба.

"Ингулец" в прошлом сезоне вылетел из УПЛ, и ставит задачу вернуться в футбольную элиту. Поэтому в этом клубе рассчитывают на Вячеслава.

Напомним, Ставничий был капитаном молодежной команды "Колос" U-19 и уже привлекался к основной команде ковалевцев.