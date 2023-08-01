Дедышин: Рух будет судиться в ФИФА с Энобахаром и его агентом

Гендиректор "Руха" Игорь Дедышин рассказал о судебном разбирательстве с нигерийцем Энобахаром Брайтом.

25-летний нигерийский центрфорвард Энобахар в октябре прошлого года подписал контракт с "желто-черными", но в весенней части чемпионата в УПЛ не выступал.

- Еще зимой он не вернулся в расположение команды. Сейчас решаем вопрос по привлечению его к ответственности за самовольное оставление расположения команды. По сути, он разорвал контракт в одностороннем порядке.

- Вы уже ведете судебное разбирательство с ним?

- Сейчас готовим подавать все документы в Палату решения споров ФИФА. Он и его агент пробуют договориться. Посмотрим, удастся ли. Но мы настроены идти в ФИФА.

- А каковым может быть мировой соглашение? Он отыграет в команде положенное?

- Нет, мы хотим взыскать с него компенсацию в соответствии с контрактом.

- Компенсация привязана к его сумме его заработной платы за соответствующий период?

- Не помню этих деталей. Это надо смотреть контракт, там у каждого футболиста компенсация прописана индивидуально. И зависит от оклада и затрат на него.

- Если вы договоритесь без суда, то Энобахару не придется оплачивать судебные издержки?

- Насколько я знаю, есть клуб, который готов заплатить за него какие-то деньги. Если нас это устроит, то можем разойтись полюбовно. Если нет, то будем подавать в ФИФА.

- Это не украинский клуб?

- Нет, не украинский. Других подробностей о клубе не будет, - заявил Дедышин.