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Ван Леувен хотел пригласить Русина в Шахтер - Источник
Горняки отказались от этого варианта
Фото: Ольга Щербицька
Новый тренер "Шахтера" Патрик ван Леувен хотел пригласить в команду Назария Русина из "Зари", где специалист работал в прошлом сезоне.
Об этом сообщает журналист Игорь Цыганык в эфире своего YouTube-канала.
Однако донецкий клуб не пошел на этот трансфер.
Ван Леувен перевел Русина на позицию вингера, где игрок сумел проявить себя. Назарий в прошлом сезоне забил 13 голов и сделал 6 результативных передач, а также отметился голом в первом туре нового чемпионата.
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