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Ван Леувен хотел пригласить Русина в Шахтер - Источник

Премьер-лига
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Горняки отказались от этого варианта

Ван Леувен хотел пригласить Русина в Шахтер - Источник

Фото: Ольга Щербицька

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Новый тренер "Шахтера" Патрик ван Леувен хотел пригласить в команду Назария Русина из "Зари", где специалист работал в прошлом сезоне.

Об этом сообщает журналист Игорь Цыганык в эфире своего YouTube-канала.

Однако донецкий клуб не пошел на этот трансфер.

Ван Леувен перевел Русина на позицию вингера, где игрок сумел проявить себя. Назарий в прошлом сезоне забил 13 голов и сделал 6 результативных передач, а также отметился голом в первом туре нового чемпионата.

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В статье: Заря (Луганск) Шахтер (Донецк) Назарий Русин Патрик ван Леувен
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