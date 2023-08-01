Черноморец покинул 13-й по счету футболист

В период летнего межсезонья одесский «Черноморец» один за другим покинуло большое количество футболистов. Еще задолго до старта нынешнего чемпионата очередным игроком, который оказался невольным участником «кадровой революции», стал Максим Войтиховский.

Вернувшись чуть больше года назад в Одессу из луцкой «Волыни», в сезоне-2022/23 ему не удалось завоевать доверие тренерского штаба. Не в пользу Войтиховского сыграло и повреждение, полученное в ходе сезона. Приняв участие в 14 матчах (1 гол), 24-летний защитник оказался в списке футболистов, которых болельщики «моряков» не увидят в стартовавшем сезоне.

До Войтиховского нынешним летом «Черноморец» успели покинуть 12 футболистов: Дмитрий Непогодов, Евгений Паст, Максим Белый, Евгений Селин, Сергей Политыло, Артур Авагимян, Евгений Задоя, Александр Демченко, Даниил Алефиренко, Родион Плакса, Дмитрий Юсов и Александр Гладкий.

Большие кадровые изменения в «Черноморце» за последние 10-15 лет стали уже делом привычным. Однако потери завершившегося летнего межсезонья до антирекорда клуба, когда Одессу покинуло свыше 20 (!) футболистов, не дотягивают.