Эгиналду: Не боялся ехать в Украину. Моя семья хорошо восприняла эту новость

Новичок "Шахтера" Эгиналду дал первое интервью в статусе игрока команды.

- Поздравляем в "Шахтере"! Как давно приехал и как чувствуешь себя в Украине?

- Я очень счастлив быть с "Шахтером", клубом с такой большой историей, рад присоединиться к этой замечательной команде. Приехал в субботу и буду тренироваться с ребятами, жду этого с нетерпением.

- Что стало ключевым в принятии решения присоединиться к "Шахтеру", чем импонирует команда?

- Здесь выступало немало бразильцев, и это приятный факт. Играл мой друг Алекс Тейшейра, который очень положительно отзывается о клубе. Это также очень повлияло на мое решение. Благодарен за любовь и поддержку, надеюсь оправдать все ожидания.

- До перехода общался с другими бразильцами, которые когда-то играли за "Шахтер"?

- Общался с Невертоном, который также недавно приехал. Он мне рассказал о том, насколько здесь красивый город, о том, что отношение в клубе хорошее и что все ребята в целом молодцы. Надеюсь, нас снова будет ждать успешный сезон. Также я разговаривал с Алексом Тейшейрой, моим другом. Он дал мне много советов, рассказал о клубе и городе. Очень хорошо отзывался о "Шахтере", сказал, что к нему очень хорошо здесь относились, посоветовал ехать, отбросив сомнения, что здесь меня ждет хороший сезон и что я забью много голов. Также хочу поблагодарить моих агентов Маурисио и Даниэля, которые вселили в меня уверенность. Я настроен показать достойный результат в этом году.

- Следил до этого за "Шахтером"?

- Я постоянно смотрю матчи Лиги чемпионов, когда клуб обыграл мадридский "Реал" или когда играл с другими европейскими клубами. Каждый раз для меня это так волнительно, интересно, и я рад играть за этот клуб.

- Чем именно в этой модели игре сможешь помочь команде? Какие сильные качества имеешь?

- Буду очень полезен в атаке, контратаке, реализации голевых моментов. Это мои сильные стороны, и вместе мы проведем замечательный сезон.

- С кем-то из игроков уже успел познакомиться?

- Пока знаком только с двумя бразильцами. Планирую встретиться с ребятами, пообщаться, познакомиться поближе и иметь много друзей. И готовиться к предстоящим играм.

- Ты выбрал номер 7. Почему именно этот?

- Номер 7 для меня имеет большое значение, поэтому я ответственно отнесся к выбору. И вообще мне просто нравится это число.

- Несколько дней ты в Украине. Как тебе в Киеве и в Украине?

- Я приехал в субботу. Разделил с ребятами победу в выходные. Очень нравится город, я счастлив быть здесь!

- Не боялся ехать в страну, где идет война, как на это отреагировала твоя семья?

- Нет, я не боялся сюда ехать. Я получил очень большую поддержку, в том числе от клуба. Убежден, все будет хорошо. Моя семья хорошо восприняла эту новость и пожелала мне успехов и провести замечательный сезон здесь.