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УАФ назначила арбитров на матч Верес – Шахтер

Премьер-лига
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Игру 2-го тура сместили из-за благотворительного поединка горняков

УАФ назначила арбитров на матч Верес – Шахтер

Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько

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Комитеты УАФ назначили официальных лиц на матч 2-го тура УПЛ 2023/2024, который будет проведен 2 августа.

2-й тур

02.08.2023

"Верес" - "Шахтер". Ровно. Стадион "Авангард". 17.00. Арбитр - Шандор А. А. (Львов), ассистенты арбитра - Запороженко Д. И. (Запорожье), Куцев В. А. (Киевская обл.), четвертый арбитр - Задиран С. С. (Киевская обл.), наблюдатель арбитража - Годулян В. И. (Одесса). Делегат УАФ - Понайда С. И. (Львов). Ассистент делегата УАФ - Гевко В. Я. (Львов).

Руководство УПЛ одобрило просьбу "Шахтера" о переносе игры чемпионата из-за проведения благотворительного поединка с "Тоттенхэмом". Мероприятие пройдет 6 августа в Лондоне.

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В статье: Шахтер (Донецк) Верес (Ровно)
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Источник:
УАФ

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