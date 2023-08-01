УАФ назначила арбитров на матч Верес – Шахтер

Комитеты УАФ назначили официальных лиц на матч 2-го тура УПЛ 2023/2024, который будет проведен 2 августа.

2-й тур

02.08.2023

"Верес" - "Шахтер". Ровно. Стадион "Авангард". 17.00. Арбитр - Шандор А. А. (Львов), ассистенты арбитра - Запороженко Д. И. (Запорожье), Куцев В. А. (Киевская обл.), четвертый арбитр - Задиран С. С. (Киевская обл.), наблюдатель арбитража - Годулян В. И. (Одесса). Делегат УАФ - Понайда С. И. (Львов). Ассистент делегата УАФ - Гевко В. Я. (Львов).

Руководство УПЛ одобрило просьбу "Шахтера" о переносе игры чемпионата из-за проведения благотворительного поединка с "Тоттенхэмом". Мероприятие пройдет 6 августа в Лондоне.