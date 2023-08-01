Комитет арбитров УАФ признал ошибку судьи матча Александрия - Кривбасс

Эксперт комитета арбитров УАФ Никола Риццоли признал ошибку судьи Ярослава Козыка в матче 1-го тура УПЛ Александрия – Кривбасс (1:0), который не назначил пенальти в пользу криворожской команды.

Речь идет о ситуации на 14-й минуте встречи, когда Козык не назначил пенальти после фола защитника "Александрии" Евгения Смирного на форварде "Кривбасса" Олеге Кожушко в штрафной площадке горожан.

"С Кожушко, который контролирует мяч, ведет единоборство Смирный, который в попытке сыграть в мяч явно сбивает с ног соперника (при этом не касается/не играет в мяч). Речь идет явно о нарушении, заслуживающем пенальти без карточки.

К сожалению, арбитр находится очень далеко из-за длинной передачи, что создало ему сложности для правильной оценки эпизода", – сказал Риццоли.