Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Комитет арбитров УАФ признал ошибку судьи матча Александрия - Кривбасс
По мнению Риццоли, следовало назначить пенальти в ворота "горожан"
Фото: fckryvbas.com
Эксперт комитета арбитров УАФ Никола Риццоли признал ошибку судьи Ярослава Козыка в матче 1-го тура УПЛ Александрия – Кривбасс (1:0), который не назначил пенальти в пользу криворожской команды.
Речь идет о ситуации на 14-й минуте встречи, когда Козык не назначил пенальти после фола защитника "Александрии" Евгения Смирного на форварде "Кривбасса" Олеге Кожушко в штрафной площадке горожан.
"С Кожушко, который контролирует мяч, ведет единоборство Смирный, который в попытке сыграть в мяч явно сбивает с ног соперника (при этом не касается/не играет в мяч). Речь идет явно о нарушении, заслуживающем пенальти без карточки.
К сожалению, арбитр находится очень далеко из-за длинной передачи, что создало ему сложности для правильной оценки эпизода", – сказал Риццоли.
Популярное сейчас
- Дедышин: Рух будет судиться в ФИФА с Энобахаром и его агентом
- Без надії таки сподіватись? Панатинаикос – Днепр-1. Анонс и прогноз матча квалификации ЛЧ на 01.08.23
- Новички Шахтера, украинец в Чемпионшипе, ситуация с Мбаппе. Главные новости за 31 июля
- УПЛ. Динамо - Минай 4:1. Сомнительное подтверждение амбиций
- Красотка дня. Популярная украинская инстаграм-блогерша, которая стала амбассадором Руха. ФОТО
- Сексуальная звезда чемпионата мира Ивана Кнолл засветилась в компании звезды НБА. ФОТО