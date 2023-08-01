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Заря определилась с домашним стадионом в УПЛ
Стало известно, где луганский клуб будет принимать своих соперников
Фото: ФК Зоря Луганськ
В поединке 2-го тура УПЛ "Заря" в домашнем матче примет "Кривбасс" на стадионе "Левый берег". Об этом сообщает официальный сайт Украинской Премьер-лиги.
Луганский клуб пока официально не объявлял об этом. Игра состоится 6 августа и начнется в 17:00.
Луганчам придется делить арену с другим клубом УПЛ - "Металлистом 1925", а также с "Левым берегом", который в этом сезоне выступает в группе Б Первой лиги.
К слову, сооружение расположено на территории урочища "Млиново" Золочевской территориальной общины Бориспольского района Киевской области.
Напомним, в прошлом сезоне "Заря" проводила домашние матчи на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского.
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