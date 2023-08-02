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Верес - Шахтер: где и когда смотреть онлайн матч УПЛ

Премьер-лига
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Стартует второй тур

Верес - Шахтер: где и когда смотреть онлайн матч УПЛ

Фото: ФК Шахтар

UA-Футбол
Новина українською

В УПЛ остаются команды, которые еще не провели ни одного матча в новом чемпионате: "Днепр-1" и "Ворскла" сражаются в еврокубках. В то же время "Верес" и "Шахтер" в ближайшую среду уже во второй раз выйдут на поле. Перенос матча связан с календарем "горняков": на выходных дончане проведут благотворительный матч в Великобритании против "Тоттенхэма".

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

В первом туре "Шахтер", не прилагая сверхусилий, одержал минимальную победу над "Металлистом 1925". "Верес" в свою очередь потерпел поражение от дебютанта лиги, "Полесья".

Поединок между "Вересом" и "Шахтером" состоится 2 августа и пройдет на стадионе "Авангард" в Ровно. Стартовый свисток, если не будут мешать воздушные тревоги, прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

Легальный просмотр этой игры только на ОТТ-сервисах. К слову, все они будут транслировать этот матч бесплатно: MEGOGO, Киевстар ТВ, Setanta Sports, Omega TV, SWEET.TV, Vodafone TV. На классическом телевидении – Т2, кабельное или спутниковое – эту игру показывать не будут.

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Если у вас нет возможности посмотреть игру, открывайте в Матч-центре UA-Футбол текстовую трансляцию встречи. Сразу после финального свистка на нашем сайте будет подробный отчет по игре, а также видеообзор ключевых моментов.

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В статье: Шахтер (Донецк) Верес (Ровно)
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