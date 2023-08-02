Третий праздник Осени. Став Лемкин очень взрослый и связан с Украиной

Осень в Израиле - вовсе не хмурое время года. Наоборот. Невыносимая жара спадает, растительность вновь растёт и зеленеет, собирают урожай. И сразу же три больших праздника. В том числе Новый Год. Для 20-летнего Става Лемкина, имя которого означает "осень", три праздника состоялись летом. Третий - переход в "Шахтер". Остались ли праздники на осень?

Не детский характер

Израильский футбол в стране всегда считали рассадником лузеров, неспособным ни на какие успехи. Но два последних лета с финалом Евро-2022 U19, третьим местом на Чемпионате Мира-2023 U20 и полуфиналом Евро-2023 U21 с путёвкой на Олимпиаду перевернули все мышление. Теперь растут игроки, которые не боятся никого и ничего. "Дети революции", как назвал их главный тренер молодежной сборной Гай Лузон.

Толковых центральных защитников в стране давно не было. Пришлось натурализовать португальца, немца (игравшего в Украине Йоэля Абу Ханну), теперь хотят испанца. Но сейчас в Лемкине, игравшем на всех трех вышеуказанных турнирах, видят наследника Таля Бен Хаима, игравшего в "Челси" в сезоне первого финала клуба в Лиге Чемпионов (2007/08). Став ещё и болеет за "Челси" и хочет играть там.

В детстве Став не отдавал всего себя футболу. Он даже услыхал от отца, что с таким отношением к делу не станет футболистом. В 15 лет, получив серьезную травму бедра, думал об уходе из футбола. Даже пришлось говорить с психологами. Удалось вернуть мотивацию и вырасти в трудолюбивого игрока.

Еще и страшно ненавидящего проигрывать. Однажды во время игры в теннисбол на тренировке он отчаянно прыгал за мячом, неудачно упал, вывихнул плечо и выбыл на несколько месяцев.

На молодежном Евро на вопрос об усталости он ответил презрительно. "Какая усталость? Любой в стране сейчас поменялся бы со мной. Если не будем чувствовать ног, сыграем без них". На вопросы о полуфинале на том Евро и на Мундиалито прежде всего ответил, что разочарован, поскольку хотел большего. Это при том, что таких стадий Израиль достиг впервые в истории.

Он даже заявил, что не согласен на серебряную медаль на Олимпиаде в следующем году. Только на победу. Это при том, что в футболе Израиль никогда не выигрывал медали на Олимпиадах, да и был на них всего дважды - в 1968-ом и 1976-ом годах.

Смелость везде

Смелости ему не занимать не только на словах, но и в решениях. Ярый болельщик тель-авивского "Маккаби", в 15 лет он перешел в стан злейшего врага - "Хапоэля". Перешел, поскольку "Маккаби" тогда не подписывал с юными игроками долгосрочные контракты и в любые отказывался включать "клаусулу". "Хапоэль" на все согласился, в том числе и на "клаусулу" в 850 тысяч евро.

Об этом решении Став нисколько не жалеет. Поскольку в "Хапоэле" нашел домашнюю атмосферу. И желание продвигать молодежь, предоставлять ей немало игровых минут. Ныне он даже немного жалеет, что расстается с друзьями в команде, которых знает с 5-6-летнего возраста.

Он дебютировал за взрослую команду в апреле 2022-го года, и главный тренер Коби Рефуа сразу же сказал ему: "Ты будешь играть постоянно до конца сезона, даже если будешь ошибаться". Правду говоря, он ошибался. В сезоне 2022/23 также играл не постоянно и неидеально. "Хапоэль" еле спасся от вылета, и сам Лемкин заявил, что этот сезон чувствовался как три. Но и что получил драгоценный опыт.

Он очень любит соцсети, популярен в Тик-токе. Также любит экстравагантные прически, татуировки. После победы своего кумира Лионеля Месси на Чемпионате Мира сделал тату с его изображениям. Но эти вещи не отвлекают его от работы на тренировках, от спортивного образа жизни, от правильного режима работы и питания.

Смел он и на самом поле. Очень любит держать высокую линию обороны, выдвигаться вперед с мячом через дриблинг, искать длинные вертикальные пасы. Полагается на свою технику и скорость, непривычно высокие для центрального защитника. Может сыграть и на правом фланге обороны. Напоминает молодого Ярослава Ракицкого, только правоногий и без пушечного удара.

Бывший тренер сборной Израиля Шломо Шарф считает его самым европейским из молодых израильских игроков, другой бывший Эли Охана - полностью взрослым. Его взрослость, тяжелую работу, лидерские качества (в перерыве решающих матчей группового турнира Мундиалито и "Хапоэля" в лиге именно он кричал на партнеров по команде) отмечают все.

Тренер Става в юношах "Хапоэля" Ори Узан заявляет: "У него сильный характер. Он ненавидит проигрывать и очень тяжело работает на тренировках. Настоящий профи. Очень взрослый. Он очень быстр, умеет выходить вперед, его техника необычно хороша для защитника. Может играть в любой схеме. Наиболее заметно, что его тяжело прессинговать. Он отлично умеет работать на небольшом участке поля".

"Если я ошибусь и начну обвинять судью или газон, то никакую пользу не извлеку", - говорит сам игрок. "Я пересматриваю все голы и анализирую. Думаю, что мог стоять чуть дальше позади или в стороне. Так я улучшаю свою игру. Не нужно жалеть ни об одном прожитом дне. Хорошие дни приносят радость, плохие - опыт, уроки. Иногда нужно уметь страдать и учиться на этом".

Его ахиллессовой пятой, несмотря на рост 190 сантиметров, считают как раз единоборства, в том числе на втором этаже. Считают, что ему не хватает мышц, крепости ног и корпуса, равновесия. На Евро U-21 и Мундиалито он явно добавил и в этом и выглядел весьма крепким и цепким, но все же там молодежь. Впрочем, в Израиле мышечную массу никто не набирает, это всегда работа зарубежных клубов.

Недостатки в отборе он восполняет успехами в перехватах мяча. Поскольку очень подвижен, умеет читать движения соперников, игру. И сам под давлением не нервничает, не тушуется.

В принципе, его статистика не поражает. На всех трех успешных турнирах сборных он был далек от лидеров в оборонительных ТТД. Был одним из лучших по длинным передачам и по общему числу пасов, но точность последних колебалась от 91-го процента до таких себе 84-ех. Хотя визуально было заметно, насколько смело, страстно, уверенно, хладнокровно играет не по годам зрелый футболист.

Связь с "Шахтером" и Украиной

Главное - Став очень хочет играть в "Шахтере". В Израиле репутация этого клуба весьма высока. На уровне "Аякса", "Бенфики", "Порту". Как одного из лучших воспитателей молодежи и лучших трамплинов в европейские гранды. Игрок рассказал, что вел переговоры и с другими клубами (в СМИ говорили о "Базеле", ПСВ), но чемпион Украины оказался наиболее настойчивым.

"Шахтер" - Топ-клуб и ещё и очень хотел меня. Я чувствовал, что все в клубе очень рады мне. Таких ощущений от других клубов я не получал".

Патрик ван Леувен не заметил его в свое время в академии "Маккаби" и не удержал, но теперь захотел подписать. Да и клуб хотел еще до прихода голландца. Игрока пригласили в тренировочный лагерь "Шахтера" в Роттердаме в начале июля. Оттуда Лемкин вернулся очень довольным отношением.

Шахар Гринберг, израильский адвокат, заявивший, что представлял в сделке дончан, сказал: "У него были другие предложения, а "Шахтер", если бы не война, искал бы более дорогих игроков, звезд. Тем не менее, факт в том, что "Шахтер" боролся за него, ждал, проявил терпение".

В пользу Става и семейные связи. И речь не об отце Шахаре, известном адвокате и директоре крупных строительных компаний. Мать Яна родилась в Украине, у нее остались родственники в стране. Она приедет с сыном и будет сопровождать его на первых порах. Дизайнер по профессии, после начала полномасштабной войны она уже побывала на границе Польши и Украины, где помогала пересылать гуманитарную помощь.

Сам Став говорил, что очень хотел бы встретиться с Украиной в финале молодежного Евро, и что такая встреча стала бы для него особенной.

В его пользу и участие в переходе агентства Вадима Шаблия...

Задержали переход лишь очевидные причины. "В спортивном плане я сразу же согласился и был счастлив, что такой большой клуб хочет меня. Но я и сразу же спросил о войне. Несколько недель я проверял ситуацию в разговорах с родственниками, знакомыми, игроками. И понял, что все не так, как показывают в телевизоре. Что многие города далеки от фронта, и там живут почти обычной жизнью".

"Манор Соломон не мог мне много рассказать о войне, поскольку уехал сразу же после ее начала. Но он горячо рекомендовал клуб и говорил, что чувствовал там себя очень хорошо. Гай Фадида, играющий сейчас за "Черноморец", также сказал, что очень доволен пребыванием в Украине и не боится войны. Что просто иногда слышны сирены, как и у нас, в Израиле"...

Став Лемкин - несомненно хорошее, интересное подписание "Шахтера". И его диспозиция хороша. Валерий Бондарь травмирован, Ракицкий очень немолод, Николай Матвиенко, как и Ярослав, играет левого центрального, а не правого. Но все же вопросы остаются. Взрослая клубная карьера Става пока что слабовата, не факт, что он уже готов к полному сезону на таком уровне.

"Обычно для акклиматизации нужны полгода. Не нужно спешить. Я не нервничаю. Это Топ-клуб, и здесь умеют работать. Если я буду хорошо играть, меня не посадят в запас". Последнее должно быть правдой. А вот позволят ли ему долго раскачиваться?