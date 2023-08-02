Бенфика вернулась к кандидатуре Трубина

"Бенфика" возобновила интерес к голкиперу "Шахтеру" Анатолию Трубину. Об этом пишет L'Interista.

По информации издания, руководство лиссабонского клуба начало общение с "горняками". В частности, они хотят узнать требования по сумме отступных, а также определить для себя возможность осуществления сделки.

Ранее кандидатурой Трубина интересовался миланский "Интер". Однако недавно появилась информация, что итальянский клуб не готов платить за вратаря больше 12 миллионов евро.

Контракт 22-летний Анатолия с дончанами истекает летом 2024 года.

К слову, накануне СМИ писали, что "Интеру" предложили подписать другого кипера сборной Украины - Андрея Лунина.