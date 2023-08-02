Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бенфика вернулась к кандидатуре Трубина
Лиссабонцы уже начали общение с донецким клубом
Фото: ФК Шахтар Донецьк
"Бенфика" возобновила интерес к голкиперу "Шахтеру" Анатолию Трубину. Об этом пишет L'Interista.
По информации издания, руководство лиссабонского клуба начало общение с "горняками". В частности, они хотят узнать требования по сумме отступных, а также определить для себя возможность осуществления сделки.
Ранее кандидатурой Трубина интересовался миланский "Интер". Однако недавно появилась информация, что итальянский клуб не готов платить за вратаря больше 12 миллионов евро.
Контракт 22-летний Анатолия с дончанами истекает летом 2024 года.
К слову, накануне СМИ писали, что "Интеру" предложили подписать другого кипера сборной Украины - Андрея Лунина.
Популярное сейчас
- Вступают клубы Первой лиги. Сегодня состоится второй раунд Кубка Украины
- Самый известный львовянин в Греции: брал трофеи, выгонял легенд и купился на розыгрыш от президента
- Форвард Панатинаикоса: Это был странный матч, они забили дважды на нашем поле
- УПЛ. Динамо - Минай 4:1. Сомнительное подтверждение амбиций
- Красотка дня. Роскошная девушка героя первого тура в составе Полесья. ФОТО
- Сексуальная звезда чемпионата мира Ивана Кнолл засветилась в компании звезды НБА. ФОТО