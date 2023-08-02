Лемкин: Мне очень понравилось, что Шахтер рад мне. Война в Украине не такая, как показывают на ТВ

Как мы уже сообщали , Став Лемкин официально перешел в донецкий "Шахтер". После перехода 20-летний израильский защитник уже успел дать интервью нескольким СМИ на Родине, в том числе Walla, Sport 5 и One. Предлагаем вам наиболее интересные высказывания из этих интервью.

"Шахтер" вызывает у меня энтузиазм, поскольку это большой клуб, играющий в Лиге Чемпионов. Один из лучших клубов в Европе с большими целями. Как и любой игрок, я мечтаю о Лиге Чемпионов. Это наибольший клуб из тех, кто обратился ко мне и они еще и очень хотели подписать меня. В других местах я не чувствовал такого отношения".

"Мой переход задержался из-за войны. Я хотел понять, что именно происходит. И сразу же спросил о войне. Постепенно мне объяснили, что все будет в порядке. Затем я узнал, что часть семьи моей матери все еще в Украине, поговорил с ними, со знакомыми и другими игроками и понял, что все иначе, чем показывают по телевидению. Из новостей делаешь вывод, что вся Украина на линии фронта, но я понял, что это не так и что в большинстве городов спокойно".

"Я разговаривал с Манором Соломоном. Он не мог сообщить мне много о войне, поскольку уехал сразу же после ее начала, но горячо рекомендовал клуб и сказал, что был очень доволен в "Шахтере". Говорил, что там очень хорошие люди, всегда помогавшие ему. Также я разговаривал с Гаем Хадидой, играющим за "Черноморец", и он сказал, что очень доволен жизнью и война не слишком задевает. Просто слышишь сирены. Как в Израиле".

"В спортивном плане я согласился на переход сразу же. Мои друзья говорили, что в этом плане принять решение легко и я согласился с ними. Если бы не война, я бы вообще ни секунды не сомневался бы и сразу же подписал бы контракт".

"Три недели назад я посетил тренировочный лагерь "Шахтера" в Роттердаме и разговаривал там со всеми. В том числе и с Патриком ван Леувеном. Он не мог обещать мне место в стартовом составе, но он и все в клубе заставили меня почувствовать себя желаемым игроком. Я почувствовал, что они очень рады моему приходу, и это самое важное. Что они хотят подписать меня не просто потому что я дешевый, а потому что рассчитывают на меня. Мне рассказали, что следили за мной еще до прихода ван Леувена, но приняли решение вместе с ним".

"Когда я уже заканчивал играть в тель-авивском "Маккаби", ван Леувен только пришел и не очень знал меня. Я ушел в "Хапоэль" не из-за него, а поскольку путь "Хапоэля" мне подходил больше".

"Моя мать родом из Украины и у нее есть там родственники. Она приедет со мной и побудет вначале. Не знаю точно сколько, но побудет, а там увидим".

"Я знаю, что в команде есть один правый центральный защитник и он мой прямой конкурент. В любом случае, кто будет играть лучше, тот будет играть. Как в любой команде. Обычно акклиматизация занимает полгода, и не нужно спешить. Нужно двигаться постепенно. Это Топ-клуб, там умеют работать и я не нервничаю".

Следует напомнить, что "Шахтер" заплатил тель-авивскому "Хапоэлю" за переход защитника юношеских и молодежной сборных Израиля, вышедшего с ними в финал Евро U-21, полуфинал Чемпионата Мира U-20 и молодежного Евро 850 тысяч евро. Контракт же с чемпионом Украины заключен на пять лет.