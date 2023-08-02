  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. УПЛ утвердила даты и время начала матчей 3-го тура
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

УПЛ утвердила даты и время начала матчей 3-го тура

Премьер-лига
(1 голосов)

Его программа продлится два дня

УПЛ утвердила даты и время начала матчей 3-го тура

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 3-го тура УПЛ сезона 2023/24 годов.

3-й ТУР

12 августа (суббота)

Черноморец - Оболонь 15:00

Колос - Верес 17:00

Полесье - Рух 17:00

Шахтер - Александрия 19:00

13 августа (воскресенье)

Минай - Днепр-1 13:00

Ворскла - Заря 15:00

Кривбасс - ЛНЗ 17:00

Динамо - Металлист 1925 19:00

По теме
yellow-arrow
Динамо сыграет домашний матч с Металлистом 1925 в Одессе – СМИ
yellow-arrow
Верес - Шахтер: смотреть онлайн Live прямая видеотрансляция матча
yellow-arrow
Директор академии Динамо покинул свой пост из-за проблем со здоровьем
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) ФК Александрия Оболонь (Киев) Верес (Ровно) Рух (Львов) Колос (Ковалевка) Полесье (Житомир) Металлист 1925 (Харьков) ФК Минай СК Днепр-1 ЛНЗ (Черкассы)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УПЛ

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде