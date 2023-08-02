Премьер-лига
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УПЛ утвердила даты и время начала матчей 3-го тура
Его программа продлится два дня
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 3-го тура УПЛ сезона 2023/24 годов.
3-й ТУР
12 августа (суббота)
Черноморец - Оболонь 15:00
Колос - Верес 17:00
Полесье - Рух 17:00
Шахтер - Александрия 19:00
13 августа (воскресенье)
Минай - Днепр-1 13:00
Ворскла - Заря 15:00
Кривбасс - ЛНЗ 17:00
Динамо - Металлист 1925 19:00
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Источник:УПЛ
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