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Верес - Шахтер: смотреть онлайн Live прямая видеотрансляция матча
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Фото: ФК Шахтар
Обе команды во время летнего межсезонья сменили главных тренеров: с "Вересом" теперь работает Сергей Лавриненко, а "Шахтер" возглавляет Патрик ван Леувен. Лавриненко дебютировал во главе "народного клуба" с поражения "Полиссю", а команда ван Леувена без ряда основных игроков спокойно победила "Металлист 1925". Ровенчане еще ни разу не отбирали очки у "горняков", хотя в прошлом сезоне были очень близки к этому: на 80 минуте на табло еще светилась ничья 1:1, однако вырвать победу фаворит успел. Как будет в этот раз?
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Чемпионат Украины. 2-й тур
2 августа. Начало в 17:00
"Верес" - "Шахтер"
Трансляция – MEGOGO
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