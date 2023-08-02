Верес - Шахтер: смотреть онлайн Live прямая видеотрансляция матча

Обе команды во время летнего межсезонья сменили главных тренеров: с "Вересом" теперь работает Сергей Лавриненко, а "Шахтер" возглавляет Патрик ван Леувен. Лавриненко дебютировал во главе "народного клуба" с поражения "Полиссю", а команда ван Леувена без ряда основных игроков спокойно победила "Металлист 1925". Ровенчане еще ни разу не отбирали очки у "горняков", хотя в прошлом сезоне были очень близки к этому: на 80 минуте на табло еще светилась ничья 1:1, однако вырвать победу фаворит успел. Как будет в этот раз?

Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Чемпионат Украины. 2-й тур

2 августа. Начало в 17:00

"Верес" - "Шахтер"

Трансляция – MEGOGO