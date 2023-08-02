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Динамо сыграет домашний матч с Металлистом 1925 в Одессе – СМИ
Игра 3-го тура состоится 13 августа
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
"Динамо" сыграет домашнюю игру с "Металлистом 1925" в 3-м туре УПЛ в Одессе. Об этом утверждает Telegram-канал "Динамо Киев Inside".
Игра состоится 13 августа и начнется в 19:00.
Ранее сообщалось, что "бело-синие" для лучшей логистики рассматривают вариант базирования в Одессе, на базе "Черноморца", а домашние матчи УПЛ планируют проводить на стадионе одесского клуба.
Напомним, что в прошлой кампании "Динамо" проводило домашние матчи еврокубков в Польше, тратя много времени на дорогу. В этом сезоне в квалификации Лиги конференций столичный клуб будет принимать своих соперников в Бухаресте.
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