Динамо сыграет домашний матч с Металлистом 1925 в Одессе – СМИ

"Динамо" сыграет домашнюю игру с "Металлистом 1925" в 3-м туре УПЛ в Одессе. Об этом утверждает Telegram-канал "Динамо Киев Inside".

Игра состоится 13 августа и начнется в 19:00.

Ранее сообщалось, что "бело-синие" для лучшей логистики рассматривают вариант базирования в Одессе, на базе "Черноморца", а домашние матчи УПЛ планируют проводить на стадионе одесского клуба.

Напомним, что в прошлой кампании "Динамо" проводило домашние матчи еврокубков в Польше, тратя много времени на дорогу. В этом сезоне в квалификации Лиги конференций столичный клуб будет принимать своих соперников в Бухаресте.