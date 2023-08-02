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Ризнык, Гочолеишвили, Козик и Траоре выйдут в старте Шахтера на матч с Вересом
Стартовые составы команд
shakhtar.com
Сегодня, 2 августа, состоится вынесенный матч 2-го тура
Перенос матча связан с календарем "горняков": на выходных дончане проведут благотворительный матч в Великобритании против "Тоттенхэма".
Уже известны стартовые составы команд:
"Верес": Паст, Вовченко, Курко, Близниченко, Дахновский, Марусич, Яго, Кучеров, Гакман, Кухарук, Шевченко
Запасные: Когут, Коркодим, Гагун, Жулио Сезар, Шестаков, Хондак, Шух, Шарай Станислав, Шарай Владислав, Гайдучик
"Шахтер": Ризнык, Гочолеишвили, Козик, Матвиенко, Топалов, Криськив, Бондаренко, Зубков, Сикан, Кащук, Траоре
Запасные: Трубин, Твардовский, Педриньо, Фарина, Кастилло, Глущенко, Очеретько, Невертон, Тоиров, Вьюник, Келси.
Напомним, что матч начнется в 17:00, а UA-Футбол проведет
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