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Сабо: На Динамо у меня обиды нет, но с Суркисом я не разговариваю до сегодняшнего дня

Премьер-лига
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Тренер и клуб расстались не лучшим образом

Сабо: На Динамо у меня обиды нет, но с Суркисом я не разговариваю до сегодняшнего дня

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Бывший тренер "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо рассказал, что с момента своего ухода из киевского клуба в 2007 году и до сих пор не общается с президентом киевлян Игорем Суркисом.

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"В последнее время работы в "Динамо" у меня с президентом были такие отношения, что я уже не хотел дальше работать. Это нормальное явление, я пошел дальше работать на канал "Футбол".

На само "Динамо" у меня обиды нет. Но с президентом я не разговариваю до сегодняшнего дня. Ничего о нем не говорю, когда задают вопросы.

На матчи "Динамо" не хожу. Когда работал на канале, то тогда работал на матчах как эксперт. По телевидению смотрю матчи "Динамо", болею за них, волнуюсь. Но есть команды, где нет футболистов. Волноваться за них, когда я вижу, как они обрабатывают этот мяч, какие они дают друг другу передачи – это показатель того, что нет класса", – сказал Сабо.

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В статье: Игорь Суркис Йожеф Сабо Динамо (Киев)
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Источник:
SportarenaTV

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