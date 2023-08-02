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Ванат: Луческу говорил, что я штатный пенальтист команды

Премьер-лига
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Правда, в матче с Минаем "точку" исполнил Буяльский

Ванат: Луческу говорил, что я штатный пенальтист команды

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Форвард "Динамо" Владислав Ванат рассказал о своем статусе пенальтиста в киевской команде.

Напомним, что в матче 1-го тура с "Минаем" пенальти у киевлян исполнял Виталий Буяльский, правда Ваната к тому моменту на поле уже не было.

"Луческу говорил, что я [штатный пенальтист]. И в прошедшем чемпионате говорили, что я. Не знаю, может, что-то изменилось", – признался Ванат.

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В статье: Динамо (Киев) Владислав Ванат
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Источник:
Football Hub

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