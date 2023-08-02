Ванат: Луческу говорил, что я штатный пенальтист команды

Форвард " Динамо " Владислав Ванат рассказал о своем статусе пенальтиста в киевской команде.

Напомним, что в матче 1-го тура с "Минаем" пенальти у киевлян исполнял Виталий Буяльский, правда Ваната к тому моменту на поле уже не было.