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Верес - Шахтер 1:1. Результат, которого никто не ожидал

Премьер-лига
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Сенсация под акомпанемент скандального судейства

Верес - Шахтер 1:1. Результат, которого никто не ожидал

Фото - УПЛ / Автор невідомий

Любомир Сірський Автор UA-Футбол
Новина українською

Хотя "горняки" мысленно были уже в Лондоне и готовились к благотворительному поединку с "Тоттенхэмом", им все же нужно спускаться с небес на землю и решать насущные вопросы. Титул чемпиона сам себя не защитит, тем более против клуба, который не побеждал "Шахтер" с 1993 года. А наличие болельщиков (то бишь акционеров) "Вереса" добавляло давления на гостей в Ровно.

Патрик Ван Леувен решил не выпускать свежие подписания с первых минут. Да и далеко не все из новичков команды попали в заявку — в ней оказались только Кастилло и Невертон. Став Лемкин еще не прибыл в расположение "горняков" и не получил всей номер, а новая "семерка" Эгиналду вполне вероятно появится на поле в следующих матчах. При этом Сергей Лавриненко сделал целых пять замен, добавив в стартовый состав дебютантов клуба.

С первых минут "Шахтер" перехватил инициативу и старался поджимать игроков "Вереса" к воротам. Поединок быстро приобрел высокий темп, несмотря на дождь, который часом ранее прошел над стадионом "Авангард". Пошли первые фолы с обеих сторон. Однако "Вересу" удалось быстро включиться и пытаться ловить соперника на контратаках. И по итогам первой пятнадцатиминутки "волки" развеяли сомнения тех, кто обрекал их на бесславное поражение — тотальный прессинг соперника, растягивание обороны и удачная игра Паста сделали свое дело. А во время атак "горняков" едва ли не вся команда прилагала усилия для нейтрализации угрозы.

Особенно стоит отметить центральных полузащитников "Вереса", у которых было очень много работы — они должны были постоянно отрываться от своих позиций и следовать за своими визави. У "Шахтера" разницу делали Матвиенко и Зубков — первый раз за разом забрасывал мяч за спины защитников, а второй играл удивительно элегантно, разрывая на флангах. Заметно, что он чувствует на себе конкуренцию со стороны молодых новичков на его же позиции и стремится показать класс за счет опыта.

Такого темпа удавалось придерживаться на протяжении всей игры. Однако, быстрый гол "Шахтера" до перерыва и спорное удаление Бондаренко на последней компенсированной арбитром минуте первого тайма добавили нервов игрокам обеих команд после перерыва. Все это заставляло их играть еще жестче, чем в первой половине встречи, и повысило градус матча. А после гола-эквалайзера от Шевченко, который буквально затолкал мяч в левый угол ворот, поле буквально закипело — "горчичники" полетели налево и направо.

Кстати, о шоу рефери. Обычно стандарты почти вплотную к линии штрафной пробивают исключительно после сигнала от арбитра. Однако Шандор лишь показал Матвиенко свисток (или что это был за жест?), а тот просто пробил по воротам, которые Паст не защищал. Спорное исполнение, однако рефери указал на центр поля. А красная карточка Бондаренко в сомнительной ситуации скорее выглядела как желание отдать должок сопернику. Другое дело, если бы "красный свет" засиял перед полузащитником "Шахтера" при счете 0:0. Хотелось бы послушать мнение Комитета арбитров по этому поводу.

Последняя двадцатиминутка отметилась еще большим нашествием "волков" на ворота гостей. Однако получению преимущества и первой за тридцатилетие победы над "горняками" помешали как проблемы с реализацией, так и сейвы Ризныка. Однако и ничья — это замечательный и закономерный для ровенчан результат. Ван Леувен впервые теряет очки, поэтому у него точно будет пища для размышлений. Возможно, в следующем поединке мы увидим больше "свежей крови", которая попытается показать класс.

VBET-Лига. 2-й тур
2 августа, Ровно, "Авангард"
Арьитр в поле - Александр шандор

"Верес" - "Шахтер" 1:1
Голы: Шевченко 62 — Матвиенко 45

Верес: Паст, Вовченко, Курко, Шевченко (Гагун 87), Гакман, Кухарук, Близниченко (Шестаков 58), Дахновский (Владислав Шарай 58), Яго (Станислав Шарай 87), Кучеров, Марусич (Гайдучик 72)

Запасные: Когут, Коркодим, Гагун, Сезар, Михаил Шестаков, Хондак, Шух, Станислав Шарай, Владислав Шарай, Гайдучик

Шахтер: Ризнык, Матвиенко, Козык, Гочолеишвили (Фарина 46), Топалов, Бондаренко, Крыськив (Кастилло 84), Александр Зубков (Очеретько 46), Кащук (Вьюнник 59), Сикан, Траоре (Педриньо 84)

Запасные: Трубин, Твардовский, Фарина, Очеретько, Кастилло, Глущенко, Невертон, Тоиров, Педринью, Вьюнник, Келси

Предупреждения: Кухарук 35, Кучеров, 50, Владислав Шарай 64, Шестаков 69, Вовченко 83 - Гочолеишвили, 11, Траоре 48, Фарина 55, Матвиенко 64
Удаление: Бондаренко, 45+3 (прямая красная)

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В статье: Шахтер (Донецк) Верес (Ровно)
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Комментарии (42)
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olegirkovskiy (Dnepr)
02.08.2023 в 19:59
Думаю со временем у шахты будет основной состав из иностранцев, как это было и раньше...
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0
0
Скачков Леонід (Рівне)
02.08.2023 в 19:45
Дорога довга,але якщо чесно,у Динамо в рази кращий склад і перспективи.
Ответить
+1
0
shura73 (угледар)
02.08.2023 в 19:55
мечты идиота
Ответить
0
-2
Скачков Леонід (Рівне)
02.08.2023 в 20:01
Ну....побачимо!
0
0
C_Ballack (Днепр)
02.08.2023 в 19:58
Откуда такие выводы?
Ответить
+1
0
Скачков Леонід (Рівне)
02.08.2023 в 20:00
Висновки з цієї гри.
0
0
Скачков Леонід (Рівне)
02.08.2023 в 19:42
Це грав чемпіон Українии????Вибачаюсь!!!
Ответить
+1
0
shura73 (угледар)
02.08.2023 в 19:56
кто бы рот открывал .....
Ответить
0
-1
megrivan (Курячі Лози)
02.08.2023 в 19:22
"Верес" одна з найгірших команд у лізі, кандидат на виліт. Тим не менше, поздоровляю гравців і уболівальників "Шахтаря" з виходом на перше місце турнірної таблиці!
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+1
-2
avatar
scorpius (Ck)
02.08.2023 в 19:36
Дякую, чемпіон там і має бути
Ответить
0
-3
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
02.08.2023 в 19:14
Гра двох приблизно рівних між собою команд. Очікуваний і закономірний результат. Ще б суддя якби так жахливо не косячив, то було б зовсім добре. Шалена кількість карток це не тільки тому що суддя поплив, а й свідчення низького рівеня майстерності гравців обох команд.
Ответить
+3
-3
shura73 (угледар)
02.08.2023 в 19:16
чем твоё .....динамо лучше?
Ответить
0
-7
shtrunc (Донецк-Хайфа)
02.08.2023 в 19:20
У кого ты спрашиваешь, у утырка?
0
-4
Тренерую (Столица)
02.08.2023 в 19:41
Время покажет )
+1
-1
sidor3 (Киев)
02.08.2023 в 19:13
А скоро Лига чемпионов. Эта игра показала уровень игроков которые были на поле.
Ответить
+2
0
avatar
scorpius (Ck)
02.08.2023 в 19:15
До осени можно войти в тонус и наиграть состав, плюс новички будут.
Ответить
+1
-2
sidor3 (Киев)
02.08.2023 в 19:22
Дай бог. В прошлом сезоне у Шахтера тоже были проблемы. Но благодаря энергии Йовичевича дожимали.
+2
-1
avatar
scorpius (Ck)
02.08.2023 в 19:09
Этот матч даст много инфы для Леувена. Инертный Бондаренко и до самоликвидации был худшим. Крыськив в центре слабоват. Зубков хоть и активен, но часто тянет одеяло на себя. Грузин был слаб, нужен Конопля. Ризнык - ну такое, вроде и ло.ханулся,но его ругать как-то не хочется.
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+2
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
02.08.2023 в 19:09
кто считал, сколько левшей сегодня повыходило? чигринского ждёте?)))
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
02.08.2023 в 19:07
шото в отчёте только 6 жк указаны - там их чуть ли не в 2 раза больше было, алени!)))
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
02.08.2023 в 19:04
нах гнать шарнирного - кастилло вышел и за 7 минут показал, как ОТБИРАТЬ мяч, и как обыгрывать соперников
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+2
-1
Romerik (YNWA)
02.08.2023 в 19:04
По факту. Тупо подивився рівний матч двох аутсайдерів. Якщо в першому таймі була якась динаміка від напівоснови, то в друго від лавочників 0. Різник клоун (Трубін знатно орнув на лавці). Суддя тож клоун. Начудив на 2 матчі. Єдиний хто в цьому дєрмі дроворубів виділявся Кастільйо. Може вирости непогана заміна Стьопі.
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+1
-1
bondra_s (Киев)
02.08.2023 в 19:18
Як на мене, то дубль Шахтаря виглядав трішечкі краще, особливо до вилучення
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0
-2
Romerik (YNWA)
02.08.2023 в 19:23
Ну це зрозуміло. Там був зуб, криськів, кащук і траоре. Хоч якась гра була. А далі повиходили фарини, очеретьки і все перейшло в бітся бароться проти грізного вереса. Гірша версія зорі
0
0
shtrunc (Донецк-Хайфа)
02.08.2023 в 19:22
Аутсайдеров сейчас или вообще?
Ответить
0
0
Romerik (YNWA)
02.08.2023 в 19:25
Сейчас) надіюсь після закінчення дискваліфікації гра нормалізується, а там і бразіли з судаковим підтягнуться. Зараз видно, шо лавка не тягне даже верес
+1
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
02.08.2023 в 19:30
бондаренко даже на фоне дубля смотрелся, как фу6ля))
0
0
C_Ballack (Днепр)
02.08.2023 в 19:03
Что в Федерации вчера было закрыто и кабинетный чемпион не смог занести денюжку?
Ответить
+3
-5
avatar
scorpius (Ck)
02.08.2023 в 19:05
Как там - 1? Чехов пройдут или обоср.утся?
Ответить
+3
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
02.08.2023 в 19:05
обосрутся, т.к. кал-1)))
+3
-4
C_Ballack (Днепр)
02.08.2023 в 19:09
Играли вчера не плохо, должны пройти.
Ответить
+1
-2
avatar
scorpius (Ck)
02.08.2023 в 19:11
Судя по первой игре, то они пройдут в Лигу Конференций
+2
0
shura73 (угледар)
02.08.2023 в 19:20
играли неплохо после клизм 15 минут во втором тайме.играть будете в ЛК
0
-1
shtrunc (Донецк-Хайфа)
02.08.2023 в 19:23
Вот там не занесут точно как пройдут?
0
0
shura73 (угледар)
02.08.2023 в 19:19
вы уже чемодан приготовили для левых пенальти?фейк-1 займёт 2-е место?
Ответить
+1
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
02.08.2023 в 19:03
если бы вся команда играла с настроем зубкова, можно было бы и хороших побед в европе насобирать, а играя с настроем клоуна бондаренко, который ссыт идти в отбор, постоянно тупит, тормозит атаки - получаем игру с бепецом!
Ответить
+1
-1
Грязный Гаррик (C)
02.08.2023 в 19:02
Красавцы Верес!!!Жаль не дожали кротов...Очень интересная игра была!На характере!!!
Ответить
+3
-5
shura73 (угледар)
02.08.2023 в 19:22
всё злорадствуешь?язык лучше проглоти и слюни подотри.и ещё памперсы одень на всякий случай.соответсвуешь своему нику-грязный .....
Ответить
+2
-3
филанкрот (donetsk)
02.08.2023 в 19:02
Навіть суддя Шахтарю не допоміг
Ответить
+4
-6
avatar
scorpius (Ck)
02.08.2023 в 19:13
А він і не намагався
Ответить
+2
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
02.08.2023 в 19:01
бондаренко - LOX матча, ризнык - LOL матча
Ответить
+2
-1
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scorpius (Ck)
02.08.2023 в 19:02
Судья - mvp матча
Ответить
+4
-1

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