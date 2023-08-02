Верес - Шахтер 1:1. Результат, которого никто не ожидал

Хотя "горняки" мысленно были уже в Лондоне и готовились к благотворительному поединку с "Тоттенхэмом", им все же нужно спускаться с небес на землю и решать насущные вопросы. Титул чемпиона сам себя не защитит, тем более против клуба, который не побеждал "Шахтер" с 1993 года. А наличие болельщиков (то бишь акционеров) "Вереса" добавляло давления на гостей в Ровно.

Патрик Ван Леувен решил не выпускать свежие подписания с первых минут. Да и далеко не все из новичков команды попали в заявку — в ней оказались только Кастилло и Невертон. Став Лемкин еще не прибыл в расположение "горняков" и не получил всей номер, а новая "семерка" Эгиналду вполне вероятно появится на поле в следующих матчах. При этом Сергей Лавриненко сделал целых пять замен, добавив в стартовый состав дебютантов клуба.

С первых минут "Шахтер" перехватил инициативу и старался поджимать игроков "Вереса" к воротам. Поединок быстро приобрел высокий темп, несмотря на дождь, который часом ранее прошел над стадионом "Авангард". Пошли первые фолы с обеих сторон. Однако "Вересу" удалось быстро включиться и пытаться ловить соперника на контратаках. И по итогам первой пятнадцатиминутки "волки" развеяли сомнения тех, кто обрекал их на бесславное поражение — тотальный прессинг соперника, растягивание обороны и удачная игра Паста сделали свое дело. А во время атак "горняков" едва ли не вся команда прилагала усилия для нейтрализации угрозы.

Особенно стоит отметить центральных полузащитников "Вереса", у которых было очень много работы — они должны были постоянно отрываться от своих позиций и следовать за своими визави. У "Шахтера" разницу делали Матвиенко и Зубков — первый раз за разом забрасывал мяч за спины защитников, а второй играл удивительно элегантно, разрывая на флангах. Заметно, что он чувствует на себе конкуренцию со стороны молодых новичков на его же позиции и стремится показать класс за счет опыта.

Такого темпа удавалось придерживаться на протяжении всей игры. Однако, быстрый гол "Шахтера" до перерыва и спорное удаление Бондаренко на последней компенсированной арбитром минуте первого тайма добавили нервов игрокам обеих команд после перерыва. Все это заставляло их играть еще жестче, чем в первой половине встречи, и повысило градус матча. А после гола-эквалайзера от Шевченко, который буквально затолкал мяч в левый угол ворот, поле буквально закипело — "горчичники" полетели налево и направо.

Кстати, о шоу рефери. Обычно стандарты почти вплотную к линии штрафной пробивают исключительно после сигнала от арбитра. Однако Шандор лишь показал Матвиенко свисток (или что это был за жест?), а тот просто пробил по воротам, которые Паст не защищал. Спорное исполнение, однако рефери указал на центр поля. А красная карточка Бондаренко в сомнительной ситуации скорее выглядела как желание отдать должок сопернику. Другое дело, если бы "красный свет" засиял перед полузащитником "Шахтера" при счете 0:0. Хотелось бы послушать мнение Комитета арбитров по этому поводу.

Последняя двадцатиминутка отметилась еще большим нашествием "волков" на ворота гостей. Однако получению преимущества и первой за тридцатилетие победы над "горняками" помешали как проблемы с реализацией, так и сейвы Ризныка. Однако и ничья — это замечательный и закономерный для ровенчан результат. Ван Леувен впервые теряет очки, поэтому у него точно будет пища для размышлений. Возможно, в следующем поединке мы увидим больше "свежей крови", которая попытается показать класс.

VBET-Лига. 2-й тур

2 августа, Ровно, "Авангард"

Арьитр в поле - Александр шандор

"Верес" - "Шахтер" 1:1

Голы: Шевченко 62 — Матвиенко 45

Верес: Паст, Вовченко, Курко, Шевченко (Гагун 87), Гакман, Кухарук, Близниченко (Шестаков 58), Дахновский (Владислав Шарай 58), Яго (Станислав Шарай 87), Кучеров, Марусич (Гайдучик 72)

Запасные : Когут, Коркодим, Гагун, Сезар, Михаил Шестаков, Хондак, Шух, Станислав Шарай, Владислав Шарай, Гайдучик

Шахтер: Ризнык, Матвиенко, Козык, Гочолеишвили (Фарина 46), Топалов, Бондаренко, Крыськив (Кастилло 84), Александр Зубков (Очеретько 46), Кащук (Вьюнник 59), Сикан, Траоре (Педриньо 84)

Запасные : Трубин, Твардовский, Фарина, Очеретько, Кастилло, Глущенко, Невертон, Тоиров, Педринью, Вьюнник, Келси

Предупреждения: Кухарук 35, Кучеров, 50, Владислав Шарай 64, Шестаков 69, Вовченко 83 - Гочолеишвили, 11, Траоре 48, Фарина 55, Матвиенко 64

Удаление: Бондаренко, 45+3 (прямая красная)