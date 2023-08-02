Заря подписала сербского атакующего хавбека Мичина

Луганская " Заря " объявила о подписании 24-летнего сербского атакующего полузащитника Петара Мичина.

Условия и сроки соглашения клуб не раскрывает.

Тем не менее, портал Transfermarkt пишет, что луганчане подписали игрока на постоянной основе, заключив с игроком контракт на два года и заплатили за него 150 тысяч евро

Мичин – воспитанник сербского клуба "Войводина", правда, за эту команду он сыграл только 1 поединок.

За карьеру успел поиграть за несколько балканских клубов, в основном в арендах. Был даже в итальянском "Удинезе", за основу которого провел два поединка.

Последним клубом 24-летнего уроженца Нови-Сада были "Раднички", где он играл под руководством Ненада Лалатовича – нынешнего наставника "Зари".

В предыдущем сезоне-2022/2023 Петар Мичин в чемпионате Сербии сыграл в 34 матчах, забил 1 гол.

Вызывался в свое время в ряды сборной Сербии разных возрастов – Ю-16, Ю-17 и Ю-21.