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Заря подписала сербского атакующего хавбека Мичина

Премьер-лига
(1 голосов)

Который ранее играл под руководством Лалатовича

Заря подписала сербского атакующего хавбека Мичина

zarya-lugansk.com

Новина українською

Луганская "Заря" объявила о подписании 24-летнего сербского атакующего полузащитника Петара Мичина.

Условия и сроки соглашения клуб не раскрывает.

Тем не менее, портал Transfermarkt пишет, что луганчане подписали игрока на постоянной основе, заключив с игроком контракт на два года и заплатили за него 150 тысяч евро

Мичин – воспитанник сербского клуба "Войводина", правда, за эту команду он сыграл только 1 поединок.

За карьеру успел поиграть за несколько балканских клубов, в основном в арендах. Был даже в итальянском "Удинезе", за основу которого провел два поединка.

Последним клубом 24-летнего уроженца Нови-Сада были "Раднички", где он играл под руководством Ненада Лалатовича – нынешнего наставника "Зари".

В предыдущем сезоне-2022/2023 Петар Мичин в чемпионате Сербии сыграл в 34 матчах, забил 1 гол.

Вызывался в свое время в ряды сборной Сербии разных возрастов – Ю-16, Ю-17 и Ю-21.

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В статье: Заря (Луганск)
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Комментарии (2)
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ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
02.08.2023 в 19:44
Атакуючий півзахисник - 34 матчі, 1 гол. Те що треба. Зараз цей сербський фізрук натягає в Зорю непотрібу по знайомству.
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Грязный Гаррик (C)
02.08.2023 в 19:29
Отлично.Заря нужно усиление чтоб стать 3-ми в этом сезоне...«Спасибо» Динамо за уход Булецы в Польшу и Бражка...
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-1

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