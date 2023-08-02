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Ван Леувен: Гол Матвиенко? Арбитры видели, что там произошло - гол вполне закономерен
Матч Верес - Шахтер обернулся очередным судейским скандалом
shakhtar.com
Главный тренер "
– Недовольны результатом, не очень хорош для нас. Во-первых, очень плохо провели первый тайм. Затем красная карточка. У нас много молодых игроков, должны давать им играть. Именно эти причины привели к такому результату.
– Прокомментируйте первый гол "Шахтера". Нечасто такое увидишь.
– Думаю, что 4-й арбитр был на линии и видел и контролировал эту ситуацию. Я еще не видел повторов, чтобы сказать дополнительно. Но считаю, что арбитры видели, что там произошло, и гол вполне закономерен.
– В перерыве вы заменили Зубкова и Гочолеишвили на Фарину и Очеретько.
– Понятно, что эти игроки уже имели в пассиве желтые карточки. Был вынужден заменить, чтобы не было еще одной красной. Тем более Зубков жаловался на некоторые проблемы, он ждал перерыва и замены.
– Прокомментируйте пропущенный гол. Можно ли здесь винить исключительно Ризныка?
– Да, вы правы.
– В чем основная причина потери очков с "Вересом"?
– Прежде всего потому, что мы не использовали имеющиеся моменты. Кроме того, недавно имели игру, есть определенная усталость от прошлого матча. Все эти причины привели.
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