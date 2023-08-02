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Ван Леувен: Гол Матвиенко? Арбитры видели, что там произошло - гол вполне закономерен

Премьер-лига
(1 голосов)

Матч Верес - Шахтер обернулся очередным судейским скандалом

Ван Леувен: Гол Матвиенко? Арбитры видели, что там произошло - гол вполне закономерен

shakhtar.com

Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Патрик Ван Леувен прокомментировал события, который развивались на поле в матче 2-го утра УПЛ с "Вересом" (1:1).

– Недовольны результатом, не очень хорош для нас. Во-первых, очень плохо провели первый тайм. Затем красная карточка. У нас много молодых игроков, должны давать им играть. Именно эти причины привели к такому результату.

– Прокомментируйте первый гол "Шахтера". Нечасто такое увидишь.

– Думаю, что 4-й арбитр был на линии и видел и контролировал эту ситуацию. Я еще не видел повторов, чтобы сказать дополнительно. Но считаю, что арбитры видели, что там произошло, и гол вполне закономерен.

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– В перерыве вы заменили Зубкова и Гочолеишвили на Фарину и Очеретько.

– Понятно, что эти игроки уже имели в пассиве желтые карточки. Был вынужден заменить, чтобы не было еще одной красной. Тем более Зубков жаловался на некоторые проблемы, он ждал перерыва и замены.

– Прокомментируйте пропущенный гол. Можно ли здесь винить исключительно Ризныка?

– Да, вы правы.

– В чем основная причина потери очков с "Вересом"?

– Прежде всего потому, что мы не использовали имеющиеся моменты. Кроме того, недавно имели игру, есть определенная усталость от прошлого матча. Все эти причины привели.

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В статье: Шахтер (Донецк) Верес (Ровно) Патрик ван Леувен
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (1)
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Siren05 (Мариуполь)
02.08.2023 в 19:57
А я не стал бы так категорично осуждать Ризныка. Было видно, что солнце ослепило его и он поэтому не сорентировался. Где-то так...
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