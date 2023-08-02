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Романо: Бенфика вступит в переговоры по Трубину

Премьер-лига
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Инсайдер подтверждает информацию об интересе португальского гранда к вратарю Шахтера

Романо: Бенфика вступит в переговоры по Трубину

shakhtar.com

Новина українською

Авторитетный итальянский журналист и инсайдер Фабрицио Романо подтвердил информацию португальского издания Record об интересе "Бенфики" в трансфере голкипера "Шахтера" Анатолия Трубина.

Романо отмечает, что клубы в ближайшее время проведут переговоры по Трубину, который, при этом, остается в сфере интересов "Интера".

Финансовые стороны интереса "Бенфики" к киперу остаются неизвестными.

Напомним, что недавно была информация, что итальянский клуб не готов платить за вратаря больше 12 миллионов евро.

Контракт 22-летнего Анатолия с дончанами истекает летом 2024 года.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Шахтер (Донецк) Интер (Милан) Анатолий Трубин
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