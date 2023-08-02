Романо: Бенфика вступит в переговоры по Трубину

Авторитетный итальянский журналист и инсайдер Фабрицио Романо подтвердил информацию португальского издания Record об и нтересе "Бенфики" в трансфере голкипера "Шахтера" Анатолия Трубина .

Романо отмечает, что клубы в ближайшее время проведут переговоры по Трубину, который, при этом, остается в сфере интересов "Интера".

Финансовые стороны интереса "Бенфики" к киперу остаются неизвестными.

Напомним, что недавно была информация, что итальянский клуб не готов платить за вратаря больше 12 миллионов евро.

Контракт 22-летнего Анатолия с дончанами истекает летом 2024 года.