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Романо: Бенфика вступит в переговоры по Трубину
Инсайдер подтверждает информацию об интересе португальского гранда к вратарю Шахтера
shakhtar.com
Авторитетный итальянский журналист и инсайдер Фабрицио Романо подтвердил информацию португальского издания Record об и
Романо отмечает, что клубы в ближайшее время проведут переговоры по Трубину, который, при этом, остается в сфере интересов "Интера".
Финансовые стороны интереса "Бенфики" к киперу остаются неизвестными.
Напомним, что недавно была информация, что итальянский клуб не готов платить за вратаря больше 12 миллионов евро.
Контракт 22-летнего Анатолия с дончанами истекает летом 2024 года.
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