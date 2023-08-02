Лавриненко: Мои игроки сказали, что арбитр указал на свисток - поэтому все разошлись

Главный тренер "Вереса" Сергей Лавриненко оценил игру команды в матче 2-го тура УПЛ с "Шахтером" (1:1) и прокомментировал гол в ворота ровенчан, зачисленный арбитром Александром Шандором.

"В раздевалке в перерыве футболисты сказали, что в эпизоде с пропущенным голом арбитр указал на свисток. Что значит – введение мяча в игру по свистку. Поэтому все разошлись. А игрок "Шахтера" без разрешения арбитра пробил и забил гол. Разбирать это – дело Комитета арбитров. А мы – не должны совершать такие ошибки. Концентрация внимания должна быть максимальной. Потому что это заключительные минуты тайма. Ребята говорят, что он указал на свисток. Поэтому они начали разбирать позиции согласно нашему плану игры на стандартах. Вот так.

Хочу поздравить Евгения Шевченко и Василия Гакмана с дебютом в УПЛ. Это первый их матч, который запомнится обоим надолго. Оба хорошо сыграли.

Когда я пришел в команду – я говорил, что линия защиты требует внимания. Все время почти месяц мы нарабатываем основы игры в обороне. Сегодня играли те же игроки, но ошибок предыдущих матчей они не допускали. С каждой игрой этих ошибок меньше. Здесь вопрос в том, как игроки смогут прогрессировать. И будет играть тот, кто сильнее. Сегодня очень хорошо вся команда сыграла.

Я был удивлен игрой в Житомире. Потому что команда не верила, что может играть. Это меня смущало. Потому что на тренировках все удавалось. А в Житомире – будто все забыли.

А сегодня мы играли уверенно. Возможно, не было психологического давления. Вряд ли кто-то упрекал бы за поражение "Шахтеру". Но сегодня мы увидели игру, которую я хотел бы видеть в будущем.

В перерыве я видел, что игра складывалась. Говорили о том, что можем отыграться. Пропустить может любой. Нужно выходить и играть.

Относительно выхода Михаила Шестакова. Мы давно наигрываем его на фланге. Там иногда не хватает остроты. Замены все были по позициям.

Конечно, нам хотелось бы еще пригласить игроков. В опорной зоне есть только Кухарук и Кучеров. Выше – Яго. Если кто-то выпадет – это будет заделыванием дыр. А нужно по два исполнителя на позицию.

Александр Кучеренко – уже возвращается к работе в общей группе. Дмитрий Клец, если все будет хорошо, может вернуться в начале марта.

Насчет капитана. У нас есть три-четыре игрока – помощники тренера. Но решение относительно капитанской повязки принимаю я. Капитан – Богдан Когут. Но даже, будь он на поле - капитан должен быть в центре, общаться с арбитром. Богдан Когут – ментальный лидер. Но должен быть еще капитан на поле", - сказал Лавриненко.