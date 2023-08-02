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Паст: Судья указал рукой на свисток – и я начал корректировать оборону, ставить стенку

Премьер-лига
(1 голосов)

Мнение о скандальном эпизоде голкипера Вереса

Паст: Судья указал рукой на свисток – и я начал корректировать оборону, ставить стенку

instagram.com/veres.club

Новина українською

Голкипер "Вереса" Евгений Паст в комментарии Football Hub высказался по поводу гола Николая Матвиенко в матче 2-го тура с "Шахтером" (1:1).

– Разрешал ли рефери разыгрывать без свистка в моменте гола Матвиенко?

– Я что-то взглянул, он указал рукой на свисток – и я начал корректировать оборону, ставить стенку. Не знаю, почему он принял такое решение и засчитал гол. Потому что есть фотографии, видео, как он показывает жест свисток. Это значит, что мяч нужно было ввести по свистку.

– А что вы думаете, гол честный?

– Нет, конечно нет. Все сразу сказали в раздевалке, что нечестно, потому что показал на свисток и засчитал такой гол, который не нужно было засчитывать.

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В статье: Евгений Паст Шахтер (Донецк) Верес (Ровно)
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (2)
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Tenma7 (Чернигов)
02.08.2023 в 23:17
Ребятам с Вереса надо подтянуть правила игры в футбол...
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RicoRico (Кривой Рог)
02.08.2023 в 23:33
Які правила? У батяні Ріната свої правила. Суддя просто прогнувся під Шахтар.
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