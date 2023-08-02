Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Паст: Судья указал рукой на свисток – и я начал корректировать оборону, ставить стенку
Мнение о скандальном эпизоде голкипера Вереса
instagram.com/veres.club
Голкипер "Вереса" Евгений Паст в комментарии Football Hub высказался по поводу гола Николая Матвиенко в
– Разрешал ли рефери разыгрывать без свистка в моменте гола Матвиенко?
– Я что-то взглянул, он указал рукой на свисток – и я начал корректировать оборону, ставить стенку. Не знаю, почему он принял такое решение и засчитал гол. Потому что есть фотографии, видео, как он показывает жест свисток. Это значит, что мяч нужно было ввести по свистку.
– А что вы думаете, гол честный?
– Нет, конечно нет. Все сразу сказали в раздевалке, что нечестно, потому что показал на свисток и засчитал такой гол, который не нужно было засчитывать.
Популярное сейчас
- Верес - Шахтер: смотреть онлайн Live прямая видеотрансляция матча
- Залужный показал, как украинские воины уничтожают россиян с помощью РСЗО RM-70 Vampire
- Сто лет не виделись. Милевский почтил память легенды Динамо на кладбище. ФОТО
- УПЛ. Динамо - Минай 4:1. Сомнительное подтверждение амбиций
- Красотка дня. Роскошная девушка героя первого тура в составе Полесья. ФОТО
- Сексуальная звезда чемпионата мира Ивана Кнолл засветилась в компании звезды НБА. ФОТО