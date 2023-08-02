Паст: Судья указал рукой на свисток – и я начал корректировать оборону, ставить стенку

Голкипер "Вереса" Евгений Паст в комментарии Football Hub высказался по поводу гола Николая Матвиенко в матче 2-го тура с "Шахтером" (1:1) .

– Разрешал ли рефери разыгрывать без свистка в моменте гола Матвиенко?

– Я что-то взглянул, он указал рукой на свисток – и я начал корректировать оборону, ставить стенку. Не знаю, почему он принял такое решение и засчитал гол. Потому что есть фотографии, видео, как он показывает жест свисток. Это значит, что мяч нужно было ввести по свистку.

– А что вы думаете, гол честный?

– Нет, конечно нет. Все сразу сказали в раздевалке, что нечестно, потому что показал на свисток и засчитал такой гол, который не нужно было засчитывать.