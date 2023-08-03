Близниченко: Мне показалось, что рефери сказал разыгрывать мяч по сигналу

Капитан "Вереса" Андрей Близниченко в комментарии Football Hub высказался по поводу гола Николая Матвиенко в матче 2-го тура с "Шахтером" (1:1) .

- Разрешал ли рефери разыгрывать мяч без свистка в моменте с голом Матвиенко?

- Там такой момент был… Мне показалось, что рефери сказал разыгрывать мяч по сигналу. Хотя мы сейчас видели фото с трансляции, что он показывал на свисток. Мог и отменить гол.

- Что вы думаете по поводу голо - честный он был или нет, по вашему мнению?

- Знаете, рефери не засчитывает или засчитывает, а мы играем, мы уже ничего не изменим. Это уже прошло - надо смотреть вперед и думать об игре с "Колосом".