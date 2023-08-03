  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Близниченко: Мне показалось, что рефери сказал разыгрывать мяч по сигналу
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Близниченко: Мне показалось, что рефери сказал разыгрывать мяч по сигналу

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

И снова про гол Шахтера Вересу

Близниченко: Мне показалось, что рефери сказал разыгрывать мяч по сигналу

Фото - УПЛ / Автор невідомий

Новина українською

Капитан "Вереса" Андрей Близниченко в комментарии Football Hub высказался по поводу гола Николая Матвиенко в матче 2-го тура с "Шахтером" (1:1).

- Разрешал ли рефери разыгрывать мяч без свистка в моменте с голом Матвиенко?

- Там такой момент был… Мне показалось, что рефери сказал разыгрывать мяч по сигналу. Хотя мы сейчас видели фото с трансляции, что он показывал на свисток. Мог и отменить гол.

- Что вы думаете по поводу голо - честный он был или нет, по вашему мнению?

- Знаете, рефери не засчитывает или засчитывает, а мы играем, мы уже ничего не изменим. Это уже прошло - надо смотреть вперед и думать об игре с "Колосом".

По теме
yellow-arrow
Паст: Судья указал рукой на свисток – и я начал корректировать оборону, ставить стенку
yellow-arrow
Матвиенко: Судья указал на свисток и спросил, буду ли я бить по свистку? Я ответил, что нет
yellow-arrow
Матвиенко не обязан был ждать свисток, но судья мешал Вересу. О голе Шахтера в матче второго тура УПЛ
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Верес (Ровно) Андрей Близниченко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Трибуна

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде