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Близниченко: Мне показалось, что рефери сказал разыгрывать мяч по сигналу
И снова про гол Шахтера Вересу
Фото - УПЛ / Автор невідомий
Капитан "Вереса" Андрей Близниченко в комментарии Football Hub высказался по поводу гола Николая Матвиенко в
- Разрешал ли рефери разыгрывать мяч без свистка в моменте с голом Матвиенко?
- Там такой момент был… Мне показалось, что рефери сказал разыгрывать мяч по сигналу. Хотя мы сейчас видели фото с трансляции, что он показывал на свисток. Мог и отменить гол.
- Что вы думаете по поводу голо - честный он был или нет, по вашему мнению?
- Знаете, рефери не засчитывает или засчитывает, а мы играем, мы уже ничего не изменим. Это уже прошло - надо смотреть вперед и думать об игре с "Колосом".
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