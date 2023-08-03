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"Кого ты мне привез?". Сабо рассказал, что Суркис был недоволен трансфером Ярмоленко в Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Именно Йожеф Сабо привел будущую звезду бело-синих в клуб

"Кого ты мне привез?". Сабо рассказал, что Суркис был недоволен трансфером Ярмоленко в Динамо

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Бывший тренер "Динамо" Йожеф Сабо рассказал историю о том, как Андрей Ярмоленко переходил в киевский клуб из "Десны".

"Ярмоленко нашел я. Меня предупредили, что за "Десну" против "Динамо-2" будет играть талантливый парень. Мы сидели на трибуне, смотрели. После игры я подошел к тренеру и сказал, что хочу Ярмоленко забрать.

Я его обманул, потому что уже сказал, что разговаривал с президентом, что мы его купим. Администратор "Динамо" повел Ярмоленко в отель, я доложил Суркису, и Суркис тогда его купил.

Потом Ярмоленко играл за "Динамо" и выпал на 3-4 месяца. Через год мы сидим, смотрим, играет Ярмоленко. Откровенно говоря, плохо играет, и Суркис говорит:

"Смотри! Что это за футболист? Кого ты купил? Кого ты мне привез?" Тогда я промолчал. Но проходит время и Ярмоленко заиграл. Теперь он папаня на футбольном поле", - рассказал Сабо в интервью Sport Arena.

Напомним, Ярмоленко перешел в "Динамо" из "Десны" в 2006 году и пробыл в киевском клубе до 2017 года. В июне 2023-го вингер вернулся в стан киевлян.

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В статье: Андрей Ярмоленко Йожеф Сабо Динамо (Киев)
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Источник:
Sport Arena

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Комментарии (2)
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Wboliwalnyk1 (Луцьк)
03.08.2023 в 11:23
А ось версія від Кварцяного."...Но вернемся к разговору с Игорем Суркисом. «Как дела?» Говорю: «Нормально, еду из Ужгорода». — «Как сыграли?» Говорю: «0:1 проиграли». Он: «У меня к тебе вопрос такой. Сегодня Динамо-2 играло против Чернигова, там есть нападающий, который у нас когда-то был и которого ты хочешь взять». Я: «Да, хочу взять». Он: «Ну и что он из себя представляет, ты думаешь, из него что-то будет?» Я: «Не знаю, как Динамо сейчас, но я бы его взял и хочу его взять». Он: «Ну так что, он нам в Динамо подойдет или нет?» Я: «Не знаю, давайте я его сначала возьму, он у нас начнет развиваться, будете следить, заберете». Он: «Нет, Кварцяный, давай-ка мы его заберем, а потом уже будем думать, что с ним делать». Я: «Так я уже почти договорился с руководством, мы определили сумму». Он: «Ну, ты знаешь, что мы перебьем». Я: «Игорь Михайлович, ну давайте, пусть в Волынь, раз уж я нашел. Вы парня перебили, мне мой тренер-селекционер сказал, что он сыграл плохо». Я уже начал чуть-чуть идти на попятную. Ну не мог же я сказать, что у футболиста плохие перспективы, если я видел хорошие. Тем более Игоря Михайловича Суркиса, с которым у меня были хорошие отношения, обманывать я не мог."Тобто хтось чи Сабо чи Кварцяний бреше.Чомусь вірю Кварцяному.
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Igorich (Львів)
03.08.2023 в 10:59
Якщо я не помиляюся, тобі, сліпому мадяру, Кварцяний носом тикнув Ярмоленка
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