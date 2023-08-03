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"Кого ты мне привез?". Сабо рассказал, что Суркис был недоволен трансфером Ярмоленко в Динамо
Именно Йожеф Сабо привел будущую звезду бело-синих в клуб
Бывший тренер "Динамо" Йожеф Сабо рассказал историю о том, как Андрей Ярмоленко переходил в киевский клуб из "Десны".
"Ярмоленко нашел я. Меня предупредили, что за "Десну" против "Динамо-2" будет играть талантливый парень. Мы сидели на трибуне, смотрели. После игры я подошел к тренеру и сказал, что хочу Ярмоленко забрать.
Я его обманул, потому что уже сказал, что разговаривал с президентом, что мы его купим. Администратор "Динамо" повел Ярмоленко в отель, я доложил Суркису, и Суркис тогда его купил.
Потом Ярмоленко играл за "Динамо" и выпал на 3-4 месяца. Через год мы сидим, смотрим, играет Ярмоленко. Откровенно говоря, плохо играет, и Суркис говорит:
"Смотри! Что это за футболист? Кого ты купил? Кого ты мне привез?" Тогда я промолчал. Но проходит время и Ярмоленко заиграл. Теперь он папаня на футбольном поле", - рассказал Сабо в интервью Sport Arena.
Напомним, Ярмоленко перешел в "Динамо" из "Десны" в 2006 году и пробыл в киевском клубе до 2017 года. В июне 2023-го вингер вернулся в стан киевлян.
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