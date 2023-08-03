"Кого ты мне привез?". Сабо рассказал, что Суркис был недоволен трансфером Ярмоленко в Динамо

А ось версія від Кварцяного."...Но вернемся к разговору с Игорем Суркисом. «Как дела?» Говорю: «Нормально, еду из Ужгорода». — «Как сыграли?» Говорю: «0:1 проиграли». Он: «У меня к тебе вопрос такой. Сегодня Динамо-2 играло против Чернигова, там есть нападающий, который у нас когда-то был и которого ты хочешь взять». Я: «Да, хочу взять». Он: «Ну и что он из себя представляет, ты думаешь, из него что-то будет?» Я: «Не знаю, как Динамо сейчас, но я бы его взял и хочу его взять». Он: «Ну так что, он нам в Динамо подойдет или нет?» Я: «Не знаю, давайте я его сначала возьму, он у нас начнет развиваться, будете следить, заберете». Он: «Нет, Кварцяный, давай-ка мы его заберем, а потом уже будем думать, что с ним делать». Я: «Так я уже почти договорился с руководством, мы определили сумму». Он: «Ну, ты знаешь, что мы перебьем». Я: «Игорь Михайлович, ну давайте, пусть в Волынь, раз уж я нашел. Вы парня перебили, мне мой тренер-селекционер сказал, что он сыграл плохо». Я уже начал чуть-чуть идти на попятную. Ну не мог же я сказать, что у футболиста плохие перспективы, если я видел хорошие. Тем более Игоря Михайловича Суркиса, с которым у меня были хорошие отношения, обманывать я не мог."Тобто хтось чи Сабо чи Кварцяний бреше.Чомусь вірю Кварцяному.