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ЛНЗ отправил своего полузащитника в аренду в Первую лигу

Премьер-лига
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На один сезон

ЛНЗ отправил своего полузащитника в аренду в Первую лигу

Фото: ФК ЛНЗ

Новина українською

"ЛНЗ" на своем сайте сообщил о том, что в аренде продолжит свою карьеру центральный полузащитник Денис Долинский.

Новой командой 25-летнего украинца будет сумская "Виктория", выступающая в Первой лиге. По информации Transfermarkt, арендное соглашение рассчитано до завершения кампании-2023/24.

Долинский выступает за "ЛНЗ" с апреля 2022 года. Прошлый сезон полузащитник отыграл в аренде в ФК "Волька Пелькинская". На его счету 4 гола и 1 ассист в 14 матчах за польский клуб.

Ранее он также играл за такие клубы, как "Жемчужина", винницкая "Ниву", "Авангард" и "Черкащина".

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В статье: Виктория (Сумы) ЛНЗ (Черкассы) Денис Долинский
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Источник:
ФК ЛНЗ

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