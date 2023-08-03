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Ван Леувен - о предстоящей игре с Тоттенхэмом: Всегда интересно играть такие матчи
Благотворительная встреча уже в это воскресенье
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Главный тренер "Шахтера" Патрик ван Леувен поделился мыслями касательно участия команды в благотворительном матче против "Тоттенхэма".
"Игрокам всегда интересно играть такие матчи, как матч с "Тоттенхэмом". Сейчас это связано с благотворительностью в поддержку Украины, и это удачный момент, чтобы продолжать напоминать миру о ситуации в Украине. Я считаю, что нашей основной целью было дать опыт игрокам.
Конечно, мы рассчитывали на большее количество футболистов, Бондарь и Судаков выбыли из состава из-за травм. Этого мы не предусмотрели. Сейчас ситуация сложилась так, а решение об участии в этом международном матче было принято раньше, чтобы привлечь внимание к нынешним событиям в Украине и чтобы игроки получили этот опыт", - сказал ван Леувен.
Напомним, матч "Тоттенхэм" - "Шахтер" состоится в воскресенье, 6 августа в Лондоне. Начало - в 16:00.
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