Ван Леувен - о предстоящей игре с Тоттенхэмом: Всегда интересно играть такие матчи

Главный тренер "Шахтера" Патрик ван Леувен поделился мыслями касательно участия команды в благотворительном матче против "Тоттенхэма".

"Игрокам всегда интересно играть такие матчи, как матч с "Тоттенхэмом". Сейчас это связано с благотворительностью в поддержку Украины, и это удачный момент, чтобы продолжать напоминать миру о ситуации в Украине. Я считаю, что нашей основной целью было дать опыт игрокам.

Конечно, мы рассчитывали на большее количество футболистов, Бондарь и Судаков выбыли из состава из-за травм. Этого мы не предусмотрели. Сейчас ситуация сложилась так, а решение об участии в этом международном матче было принято раньше, чтобы привлечь внимание к нынешним событиям в Украине и чтобы игроки получили этот опыт", - сказал ван Леувен.