  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Защитник Зари прибыл в Грецию для подписания контракта с Атромитосом
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Защитник Зари прибыл в Грецию для подписания контракта с Атромитосом

Премьер-лига
(1 голосов)

Соглашение, скорее всего, будет рассчитано на два года

Защитник Зари прибыл в Грецию для подписания контракта с Атромитосом

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Защитник "Зари" Максим Имереков прибыл в Грецию для подписания контракта с "Атромитосом". Об этом сообщает местное издание Sportal.gr.

Договор Имерекова с луганским клубом истек 30 июня 2023 года.

Греческий клуб договорился о сделке с украинцем еще в середине июля, однако приезд футболиста задержался, так как ему нужно было оформить необходимые документы для выезда из страны в условиях войны.

По информации источника, 32-летний Имереков подпишет контракт на два года.

Имереков защищал цвета "Зари" с лета 2021 года. В минувшем сезоне капитан луганчан провел 30 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.

Он также выступал за запорожский "Металлург", "Александрию", белорусский "Торпедо-БелАЗ", кипрский "Эрмис" и "Десну". Портал Transfermarkt оценивает его в 700 тысяч евро.

"Атромитос" в сезоне-2022/23 занял 8-е место в Суперлиге Греции и избежал понижения в классе.

По теме
yellow-arrow
Шахтер возглавил УПЛ, но есть нюанс. Результаты, расписание и таблица УПЛ
yellow-arrow
Ван Леувен - о предстоящей игре с Тоттенхэмом: Всегда интересно играть такие матчи
yellow-arrow
Стало известно, сколько Полесье заплатило за Назаренко
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Максим Имереков Атромитос (Афины)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Sportal.gr

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Грязный Гаррик (C)
03.08.2023 в 11:58
А как он выехал?или это другое?
Ответить
0
0
Romanik2806 (Киев)
03.08.2023 в 11:51
А якже вислів деяких діячів про те що: "Воювати будуть всі"? Чи в Греції на сонечку можна і повоювать. Чому я повинен помирати, а футболісти гроші будуть в цей час зароблять?
Ответить
+1
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде