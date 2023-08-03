Защитник Зари прибыл в Грецию для подписания контракта с Атромитосом

Защитник "Зари" Максим Имереков прибыл в Грецию для подписания контракта с "Атромитосом". Об этом сообщает местное издание Sportal.gr.

Договор Имерекова с луганским клубом истек 30 июня 2023 года.

Греческий клуб договорился о сделке с украинцем еще в середине июля, однако приезд футболиста задержался, так как ему нужно было оформить необходимые документы для выезда из страны в условиях войны.

По информации источника, 32-летний Имереков подпишет контракт на два года.

Имереков защищал цвета "Зари" с лета 2021 года. В минувшем сезоне капитан луганчан провел 30 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.

Он также выступал за запорожский "Металлург", "Александрию", белорусский "Торпедо-БелАЗ", кипрский "Эрмис" и "Десну". Портал Transfermarkt оценивает его в 700 тысяч евро.

"Атромитос" в сезоне-2022/23 занял 8-е место в Суперлиге Греции и избежал понижения в классе.