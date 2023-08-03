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Оболонь – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча 2-го тура чемпионата Украины

Премьер-лига
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Оболонь – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча 2-го тура чемпионата Украины

ФК Динамо

UA-Футбол
Новина українською

Журналист UA-Футбол прокомментирует поединок 2-го тура чемпионата Украины между двумя киевскими командами – "Оболонью" и "Динамо".

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Команда Луческу в первом матче УПЛ уверенно расправилась с "Минаем" (4:1), хоть и пропустила первой. "Оболонь" взяла один зачетный пункт в поединке с "Колосом" (0:0). Сможет ли коллектив с севера столицы дать бой украинскому гранду? Забьет ли Ярмоленко? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в пятницу, 4 августа – в 16:50 по киевскому времени.

Комментатор и режиссер трансляции: Влад Петрушевский

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