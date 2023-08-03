"День-два и ситуация будет решена". В Днепре-1 подтвердили трансфер Довбика в Жирону

Коммерческий директор "Днепра-1" Вячеслав Фридман подтвердил предстоящий переход украинского форварда Артема Довбика в испанскую "Жирону".

"Если бы был договор между двумя командами, то Довбик, возможно, уже прошел бы медобследование в "Жироне" и не играл с "Панатинаикосом", а тренировался вместе с Цыганковым.

День-два и ситуация будет решена. Та стоимость, которую мы себе составили, будет перечислена на наши счета. Я не буду конкретизировать сумму", – сказал Фридман в эфире YouTube-канала Футбол TIME.