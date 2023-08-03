  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. "День-два и ситуация будет решена". В Днепре-1 подтвердили трансфер Довбика в Жирону
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"День-два и ситуация будет решена". В Днепре-1 подтвердили трансфер Довбика в Жирону

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Форвард будет в одной команде с Цыганковым

"День-два и ситуация будет решена". В Днепре-1 подтвердили трансфер Довбика в Жирону

Фото: СК Дніпро-1

Новина українською

Коммерческий директор "Днепра-1" Вячеслав Фридман подтвердил предстоящий переход украинского форварда Артема Довбика в испанскую "Жирону".

"Если бы был договор между двумя командами, то Довбик, возможно, уже прошел бы медобследование в "Жироне" и не играл с "Панатинаикосом", а тренировался вместе с Цыганковым.

День-два и ситуация будет решена. Та стоимость, которую мы себе составили, будет перечислена на наши счета. Я не буду конкретизировать сумму", – сказал Фридман в эфире YouTube-канала Футбол TIME.

Ранее СМИ писали, что "Жирона" заплатит за нападающего порядка 7 млн евро, которые между собой разделят "Днепр-1" и "Мидтьюлланд". Каталонский клуб получит не 100%, а более 50% прав на игрока.

По теме
yellow-arrow
Третий праздник Осени. Став Лемкин очень взрослый и связан с Украиной
yellow-arrow
Бескоровайный: Петраков - лучший тренер Украины после Лобановского
yellow-arrow
Форвард Шахтера может перейти в Александрию
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Артем Довбик Жирона СК Днепр-1
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Футбол TIME

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде