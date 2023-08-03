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"День-два и ситуация будет решена". В Днепре-1 подтвердили трансфер Довбика в Жирону
Форвард будет в одной команде с Цыганковым
Фото: СК Дніпро-1
Коммерческий директор "Днепра-1" Вячеслав Фридман подтвердил предстоящий переход украинского форварда Артема Довбика в испанскую "Жирону".
"Если бы был договор между двумя командами, то Довбик, возможно, уже прошел бы медобследование в "Жироне" и не играл с "Панатинаикосом", а тренировался вместе с Цыганковым.
День-два и ситуация будет решена. Та стоимость, которую мы себе составили, будет перечислена на наши счета. Я не буду конкретизировать сумму", – сказал Фридман в эфире YouTube-канала Футбол TIME.
Ранее СМИ писали, что "Жирона" заплатит за нападающего порядка 7 млн евро, которые между собой разделят "Днепр-1" и "Мидтьюлланд". Каталонский клуб получит не 100%, а более 50% прав на игрока.
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