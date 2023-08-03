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Минай выйдет из телепула УПЛ - Источник
Причина - высокие требования по производству трансляций
Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько
"Минай" принял решение выйти из единого телепула Украинской Премьер-лиги. Об этом пишет KDK.
Закапартцы уже сообщили лиге о своем решении. Источник утверждает, что клуб не против идеи данного проекта, но не готов выполнить требования по продакшену (соответственно, его стоимость), которые поставило MEGOGO.
Начиная уже со 2-го тура игры "Миная" будут транслироваться на YouTube, региональных каналах "Суспільного" и "Спорт 1". Т.е, как и матчи львовского "Руха".
Во 2-м туре УПЛ "Минай" примет на своем поле "ЛНЗ". Игра пройдет в субботу, 5 августа и начнется в 15:00.
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