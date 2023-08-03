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Форвард Шахтера может перейти в Александрию

Премьер-лига
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Сейчас 19-летний игрок тренируется с александрийцами

Форвард Шахтера может перейти в Александрию

shakhtar.com

Новина українською

Нападающий "Шахтера" Владислав Погорелый может усилить "Александрию", сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, сейчас 19-летний футболист тренируется с "горожанами". Представители клубов решают вопрос о формате трансфера - аренда или полноценный выкуп. Контракт Погорелого с донецким клубом истекает летом 2024-го.

Вторую половину прошлого сезона форвард выступал на правах аренды в "Заре" - 11 матчей и 1 гол. В общей сложности он отыграл 206 минут. Отметим, что Владислав еще не дебютировал за первую команду "горняков".

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В статье: Шахтер (Донецк) ФК Александрия Владислав Погорелый
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Источник:
ТаТоТаке

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