Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Форвард Шахтера может перейти в Александрию
Сейчас 19-летний игрок тренируется с александрийцами
shakhtar.com
Нападающий "Шахтера" Владислав Погорелый может усилить "Александрию", сообщает ТаТоТаке.
По информации источника, сейчас 19-летний футболист тренируется с "горожанами". Представители клубов решают вопрос о формате трансфера - аренда или полноценный выкуп. Контракт Погорелого с донецким клубом истекает летом 2024-го.
Вторую половину прошлого сезона форвард выступал на правах аренды в "Заре" - 11 матчей и 1 гол. В общей сложности он отыграл 206 минут. Отметим, что Владислав еще не дебютировал за первую команду "горняков".
Популярное сейчас
- Эффект синей бабочки или пять причин, почему Мудрик расцветёт под руководством Почеттино
- Шахтер возглавил УПЛ, но есть нюанс. Результаты, расписание и таблица УПЛ
- Месси принес Интеру победу в Кубке лиги. У него пять голов в последних трех матчах
- В матче Александрия - Кривбасс произошла драка из-за неназначенного пенальти
- Конкурс мокрых маек. Жена звезды Шахтера шокировала фанатов соблазнительными фото. ФОТО
- Миколенко сделал предложение руки и сердца своей девушке. ФОТО