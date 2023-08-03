Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бескоровайный: Петраков - лучший тренер Украины после Лобановского
Защитник "Кривбасса" ответил на вопросы клубного видеопроекта
Скриншот: канал Кривбасу на YouTube
Защитник "Кривбасса" Даниил Бескоровайный ответил на 10 футбольных вопросов в выпуске нового клубного видеопроекта.
- Лучший игрок всех времен?
- Криштиану Роналду.
- Самый крутой неукраинский клуб?
- "Манчестер Юнайтед".
- Тренер номер один в мире?
- Алекс Фергюсон.
- Топовый стадион, на котором приходилось играть?
- Стадион "Металлург" в Кривом Роге.
- Самый сильный футболист, против которого выходил на поле?
- Димитри Пайет из Марселя".
- Любимая книга или фильм о футболе?
- Книга "Дисциплина - это свобода".
- Лучшее восстановление после матча?
- Побыть вместе с семьей.
- Топовый клуб Независимой Украины?
- "Кривбасс" Кривой Рог.
- Твоя футбольная мечта?
- Попасть с "Кривбассом" в Лигу чемпионов.
- Лучший тренер Украины после Лобановского?
- Уважаю всех тренеров, с которыми работал, но здесь отвечу - это Александр Васильевич Петраков.
Популярное сейчас
- Эффект синей бабочки или пять причин, почему Мудрик расцветёт под руководством Почеттино
- Стало известно, сколько Полесье заплатило за Назаренко
- Известно время начала матчей Днепра-1 со Славией в квалификации ЛЕ
- В матче Александрия - Кривбасс произошла драка из-за неназначенного пенальти
- Сто лет не виделись. Милевский почтил память легенды Динамо на кладбище. ФОТО
- Красотка дня. Популярная украинская инстаграм-блогерша, которая стала амбассадором Руха. ФОТО