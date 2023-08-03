Бескоровайный: Петраков - лучший тренер Украины после Лобановского

Защитник "Кривбасса" Даниил Бескоровайный ответил на 10 футбольных вопросов в выпуске нового клубного видеопроекта.

- Лучший игрок всех времен?

- Криштиану Роналду.

- Самый крутой неукраинский клуб?

- "Манчестер Юнайтед".

- Тренер номер один в мире?

- Алекс Фергюсон.

- Топовый стадион, на котором приходилось играть?

- Стадион "Металлург" в Кривом Роге.

- Самый сильный футболист, против которого выходил на поле?

- Димитри Пайет из Марселя".

- Любимая книга или фильм о футболе?

- Книга "Дисциплина - это свобода".

- Лучшее восстановление после матча?

- Побыть вместе с семьей.

- Топовый клуб Независимой Украины?

- "Кривбасс" Кривой Рог.

- Твоя футбольная мечта?

- Попасть с "Кривбассом" в Лигу чемпионов.

- Лучший тренер Украины после Лобановского?

- Уважаю всех тренеров, с которыми работал, но здесь отвечу - это Александр Васильевич Петраков.