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Бескоровайный: Петраков - лучший тренер Украины после Лобановского

Премьер-лига
(1 голосов)

Защитник "Кривбасса" ответил на вопросы клубного видеопроекта

Бескоровайный: Петраков - лучший тренер Украины после Лобановского

Скриншот: канал Кривбасу на YouTube

Новина українською

Защитник "Кривбасса" Даниил Бескоровайный ответил на 10 футбольных вопросов в выпуске нового клубного видеопроекта.

- Лучший игрок всех времен?

- Криштиану Роналду.

- Самый крутой неукраинский клуб?

- "Манчестер Юнайтед".

- Тренер номер один в мире?

- Алекс Фергюсон.

- Топовый стадион, на котором приходилось играть?

- Стадион "Металлург" в Кривом Роге.

- Самый сильный футболист, против которого выходил на поле?

- Димитри Пайет из Марселя".

- Любимая книга или фильм о футболе?

- Книга "Дисциплина - это свобода".

- Лучшее восстановление после матча?

- Побыть вместе с семьей.

- Топовый клуб Независимой Украины?

- "Кривбасс" Кривой Рог.

- Твоя футбольная мечта?

- Попасть с "Кривбассом" в Лигу чемпионов.

- Лучший тренер Украины после Лобановского?

- Уважаю всех тренеров, с которыми работал, но здесь отвечу - это Александр Васильевич Петраков.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Даниил Бескоровайный
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Источник:
fckryvbas.com

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Комментарии (1)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
03.08.2023 в 15:42
Ну тоді Безкоровайний кращий після Мессі та Роналду.
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