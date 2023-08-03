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Шаран: Суммы, которые предлагают Рух или Кривбасс за Твердохлеба должны быть немного выше, чтобы мы могли его отпустить

Премьер-лига
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Тренер считает, что хавбек должен остаться в Минае до зимы

Шаран: Суммы, которые предлагают Рух или Кривбасс за Твердохлеба должны быть немного выше, чтобы мы могли его отпустить

Фото: ФК Минай

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Главный тренер "Миная" Владимир Шаран рассказал о возможном трансфере хавбека команды Егора Твердохлеба, которым интересуются другие клубы УПЛ.

"Мы не ошиблись, когда приглашали Твердохлеба. Он прогрессирует и может прогрессировать дальше. Руководство тоже должно повернуться лицом к игроку, чтобы он оставался мотивирован. А считаю, что те суммы, которые предлагают "Рух" или "Кривбасс", то они должны быть повыше немного, чтобы мы могли его отпустить.

Мне кажется, ему нужно еще полгода, чтобы мы могли его зимой продать за те деньги, которые хочет наше руководство", – сказал Шаран.

Напомним, что в минувшем сезоне 22-летний игрок провел 30 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 4 ассиста.

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В статье: Владимир Шаран ФК Минай Егор Твердохлеб
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Источник:
Футбол 2.0

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