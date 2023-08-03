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Шаран: Суммы, которые предлагают Рух или Кривбасс за Твердохлеба должны быть немного выше, чтобы мы могли его отпустить
Тренер считает, что хавбек должен остаться в Минае до зимы
Фото: ФК Минай
Главный тренер "
"Мы не ошиблись, когда приглашали Твердохлеба. Он прогрессирует и может прогрессировать дальше. Руководство тоже должно повернуться лицом к игроку, чтобы он оставался мотивирован. А считаю, что те суммы, которые предлагают "Рух" или "Кривбасс", то они должны быть повыше немного, чтобы мы могли его отпустить.
Мне кажется, ему нужно еще полгода, чтобы мы могли его зимой продать за те деньги, которые хочет наше руководство", – сказал Шаран.
Напомним, что в минувшем сезоне 22-летний игрок провел 30 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 4 ассиста.
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