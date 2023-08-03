Шаран: Суммы, которые предлагают Рух или Кривбасс за Твердохлеба должны быть немного выше, чтобы мы могли его отпустить

Главный тренер " Миная " Владимир Шаран рассказал о возможном трансфере хавбека команды Егора Твердохлеба, которым интересуются другие клубы УПЛ.

"Мы не ошиблись, когда приглашали Твердохлеба. Он прогрессирует и может прогрессировать дальше. Руководство тоже должно повернуться лицом к игроку, чтобы он оставался мотивирован. А считаю, что те суммы, которые предлагают "Рух" или "Кривбасс", то они должны быть повыше немного, чтобы мы могли его отпустить.

Мне кажется, ему нужно еще полгода, чтобы мы могли его зимой продать за те деньги, которые хочет наше руководство", – сказал Шаран.