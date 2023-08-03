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Сalciomercato: Шахтер в качестве "карательной" меры исключил Трубина из стартового состава

Премьер-лига
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(1 голосов)

Трубин оказался в запасе на матч с Вересом

Сalciomercato: Шахтер в качестве "карательной" меры исключил Трубина из стартового состава

Фото: УАФ / Автор - неизвестен

Новина українською

"Шахтер" в качестве воспитательной меры исключил голкипера Анатолия Трубина из стартового состава на матч 2-го тура УПЛ против "Вереса", сообщает Сalciomercato.

По мнению издания, тот факт, что в основе вышел Ризнык, а не Трубин – это "карательное" решение "Шахтера", а не выбор главного тренера команды Патрика ван Леувена.

Издание подозревает, что таким образом клуб хочет повлиять на игрока, который отказывается подписывать новое соглашение с "горняками" и якобы договорился с "Интером" о бесплатном трансфере следующим летом.

"Интер" был готов подписать Трубина еще этим летом, однако миланский клуб не устроила сумма, которую просил "Шахтер" за игрока.

Напомним, что матч 1-го тура УПЛ против "Металлиста 1925" (2:1) Трубин пропускал из-за дисквалификации за потасовку, которая произошла в матче с "Днепром-1" в концовке прошлого сезона.

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В статье: Шахтер (Донецк) Интер (Милан) Анатолий Трубин
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Источник:
Сalciomercato

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Комментарии (1)
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Kondor (Веселе)
03.08.2023 в 19:14
И снова инфа от"источника"
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