Сalciomercato: Шахтер в качестве "карательной" меры исключил Трубнина из стартового состава

" Шахтер " в качестве воспитательной меры исключил голкипера Анатолия Трубина из стартового состава на матч 2-го тура УПЛ против "Вереса", сообщает Сalciomercato.

По мнению издания, тот факт, что в основе вышел Ризнык, а не Трубин – это "карательное" решение "Шахтера", а не выбор главного тренера команды Патрика ван Леувена.

Издание подозревает, что таким образом клуб хочет повлиять на игрока, который отказывается подписывать новое соглашение с "горянками" и якобы договорился с "Интером" о бесплатном трансфере следующим летом.

"Интер" был готов подписать Трубина еще этим летом, однако миланский клуб не устроила сумма, которую просил "Шахтер" за игрока.

Напомним, что матч 1-го тура УПЛ против "Металлиста 1925" (2:1) Трубин пропускал из-за дисквалификации за потасовку, которая произошла в матче с "Днепром-1" в концовке прошлого сезона.