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Сalciomercato: Шахтер в качестве "карательной" меры исключил Трубнина из стартового состава
Трубин оказался в запасе на матч с Вересом
Фото: УАФ / Автор - неизвестен
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По мнению издания, тот факт, что в основе вышел Ризнык, а не Трубин – это "карательное" решение "Шахтера", а не выбор главного тренера команды Патрика ван Леувена.
Издание подозревает, что таким образом клуб хочет повлиять на игрока, который отказывается подписывать новое соглашение с "горянками" и якобы договорился с "Интером" о бесплатном трансфере следующим летом.
"Интер" был готов подписать Трубина еще этим летом, однако миланский клуб не устроила сумма, которую просил "Шахтер" за игрока.
Напомним, что матч 1-го тура УПЛ против "Металлиста 1925" (2:1) Трубин пропускал из-за дисквалификации за потасовку, которая произошла в матче с "Днепром-1" в концовке прошлого сезона.
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