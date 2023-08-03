Пресс-атташе ФК Минай: Мы не вышли из телепула, а присоединились к другому

За два дня до матча 2-го тура УПЛ "Минай" - "ЛНЗ" появились "слухи", что закарпатцы выходят из телепула, в котором теперь остались 11 представителей чемпионата. Домашние матчи закарпатцев будут транслироваться на YouTube, региональном телеканале "Суспільне" и "Спорт 1". То есть "Минай" объединился с "Рухом".

Смену транслятора для UA-Футбол прокомментировал пресс-атташе ФК "Минай" Александр Костюк.

- Некоторые СМИ неверно трактовали наше решение. Или не совсем корректно, - говорит господин Александр. - "Минай" не выходит из телепула, а присоединяется к другому. В этом сезоне клубам УПЛ не удалось организовать единый телепул, о котором мечтают большинство болельщиков и клубов. Поэтому можно говорить о том, что есть ряд трансляторов и клубы разделились по вопросу выбора.

Наш клуб принял решение выбрать платформу YouTube, телеканал "Суспільне" и кабельный канал "Спорт 1". То есть это проект, предложенный "Рухом". Львовский клуб стал нашим единомышленником. Нам ближе всего именно их модель видения трансляций в сезоне-2023/24. При этом мы совсем не открещиваемся от идеи создания по-настоящему единого телепула, - сказал клубный пресс-атташе.

- Почему решили выбрать именно этот путь?

– Это было тяжелое решение. Долгие переговоры, консультации. У нас этим вопросом занимался медиаменеджер клуба Мирослав Небесник. Он недавно присоединился к ФК "Минай" и, можно сказать, что его первая рабочая задача получилась очень непростой.

На наш взгляд, мы выбрали вариант популяризации футбола. То есть, домашние матчи "Миная" в этом сезоне свободно смогут смотреть все желающие. И бесплатно.

Конечно, в нашем решении есть и финансовая составляющая. Мы рассчитываем на большую аудиторию, что означает, что мы претендуем на большее количество партнеров трансляций. Таким образом, надеемся, что затраты на производство могут быть компенсированы. Экономический аспект в вопросе создания трансляций очень важен.

- Как на решение ФК "Минай" отреагировали участники более массового телепула?

- Спокойно. Пожелали удачи. Думаю, представители клубов должны понимать наше решение. Поклонники футбола благодаря информации в СМИ знают, сколько прошло встреч по телепулу. Знают, что за это время изменилось много вариантов и много предложений. Большинство все же склонилось к трансляциям на MEGOGO. Однако если посмотреть состав участников – они превосходят нас в вопросе финансирования. Значительно. Недавно вышло интервью президента ФК "Минай" Валерия Пересоляка, который в очередной раз подчеркнул, что у нас действительно небольшой бюджет. Мы не можем себе позволить такой "продакшин" как другие клубы.

- В СМИ как раз и отмечалось, что "Минай" не способен выполнить требования по продакшину, которые поставило MEGOGO. А о чем именно речь?

- Условия составляет MEGOGO, чтобы отсечь конкурентов, борющихся на рынке услуг по производству трансляций. Телевизионная терминология ничего большинству не скажет. Но если смотреть футбол "невооруженным глазом", обычный зритель кардинальной разницы в качестве не заметит. Просто предлагаем обсудить этот вопрос уже после того, как контент выйдет в эфир. И тогда спросим зрителя, доволен ли он охватом аудитории и увиденным. Аналогичный вопрос зададим и нашим партнерам.

Конечно, мы будем стремиться в будущем к качеству уровня трансляции Еврокубков, но в этот кризисный сезон главное ― популяризировать наш клуб и не быть убыточным в истории с трансляциями.

- MEGOGO вообще не покрывает никакие расходы на трансляцию?

– Нет. Платформа просто берёт на себя размещение контента. И еще предъявляет ряд требований. На наш взгляд это не совсем корректно. Мы пытались найти понимание, но не удалось. Сейчас непростое время для футбола. Не просто искать финансирование, находить партнеров. Нам казалось, что было бы честно со стороны MEGOGO пойти на встречу клубам. Не пошли.

– Что получит зритель, кроме трансляции матча?

- Предматчевая студия, услышит мнение приглашенных экспертов и свежие послематчевые комментарии участников встречи. Это все уже реализовывал "Рух" в матче 1-го тура против "Зари". Будем пытаться прогрессировать в этом вопросе и создавать действительно классный контент, – сказал Александр Костюк.