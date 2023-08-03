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СМИ: MEGOGO отказался принимать сигнал с матчей Миная из-за низкого качества картинки
Компания заявила, что не будет принимать сигнал от подрядчика, который снимает матчи Миная
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Недавно стало известно, что "Минай" решил транслировать домашние матчи на Youtube, присоединившись к "Руху" на канале УПЛ ТВ, а также региональных каналах Суспільного и Спорт 1.
Клуб сообщил УПЛ, что они не вытягивают требования Megogo относительно продакшна трансляций.
Впрочем, как сообщает ТаТоТаке, есть претензии к "Минаю" и со стороны, Megogo. Компания заявила, что не будет принимать сигнал от подрядчика Наживо ТВ, который собственно и должен был производить трансляции для "Миная".
Аргумент Мегого – очень низкое качество картинки от подрядчика.
Добавим, что именно Наживо ТВ организовывал трансляцию стыкового матча между "Вересом" и МФК "Металлург" на Youtube-канале ровенского клуба.
Более того, по информации истчоника, "Верес" планировал работать с Наживо ТВ на постоянной основе.
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