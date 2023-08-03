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СМИ: MEGOGO отказался принимать сигнал с матчей Миная из-за низкого качества картинки

Премьер-лига
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Компания заявила, что не будет принимать сигнал от подрядчика, который снимает матчи Миная

СМИ: MEGOGO отказался принимать сигнал с матчей Миная из-за низкого качества картинки

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

Недавно стало известно, что "Минай" решил транслировать домашние матчи на Youtube, присоединившись к "Руху" на канале УПЛ ТВ, а также региональных каналах Суспільного и Спорт 1.

Клуб сообщил УПЛ, что они не вытягивают требования Megogo относительно продакшна трансляций.

Впрочем, как сообщает ТаТоТаке, есть претензии к "Минаю" и со стороны, Megogo. Компания заявила, что не будет принимать сигнал от подрядчика Наживо ТВ, который собственно и должен был производить трансляции для "Миная".

Аргумент Мегого – очень низкое качество картинки от подрядчика.

Добавим, что именно Наживо ТВ организовывал трансляцию стыкового матча между "Вересом" и МФК "Металлург" на Youtube-канале ровенского клуба.

Более того, по информации истчоника, "Верес" планировал работать с Наживо ТВ на постоянной основе.

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