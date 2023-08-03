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Оболонь - Динамо. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Оболонь - Динамо: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 04.08.2023 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: ФК Динамо Київ
Интересный календарь у "Оболони". Первые два матча – домашние, и оба против представителей Киевщины. Неделю назад "пивовары" сыграли с "Колосом", а сейчас будет настоящее городское киевское дерби – с "Динамо".
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И те, и другие нацелены на получение очков, хотя перед командами стоят разные задачи на сезон. Однако на старте дистанции все в одинаковых позициях. У "Оболони" будут свои шансы зацепиться за сенсацию.
Матч второго тура УПЛ состоится в пятницу, четвертого августа 2023-го года, в 17:00. Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечат ОТТ-платформы MEGOGO, Киевстар ТВ, Sweet TV, Setanta Sports, Omega TV.
Если у вас не будет возможности просмотра прямого видеоэфира, предлагаем следить за событиями матча в текстовой трансляции от UA-Футбол >>>
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