  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Оболонь - Динамо. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Оболонь - Динамо. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Оболонь - Динамо: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 04.08.2023 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Оболонь - Динамо. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: ФК Динамо Київ

UA-Футбол
Новина українською

Интересный календарь у "Оболони". Первые два матча – домашние, и оба против представителей Киевщины. Неделю назад "пивовары" сыграли с "Колосом", а сейчас будет настоящее городское киевское дерби – с "Динамо".

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

И те, и другие нацелены на получение очков, хотя перед командами стоят разные задачи на сезон. Однако на старте дистанции все в одинаковых позициях. У "Оболони" будут свои шансы зацепиться за сенсацию.

Матч второго тура УПЛ состоится в пятницу, четвертого августа 2023-го года, в 17:00. Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечат ОТТ-платформы MEGOGO, Киевстар ТВ, Sweet TV, Setanta Sports, Omega TV.

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляція матчу Оболонь - Динамо
Смотреть трансляцию

Если у вас не будет возможности просмотра прямого видеоэфира, предлагаем следить за событиями матча в текстовой трансляции от UA-Футбол >>>

По теме
yellow-arrow
Чигринский проходит медосмотр в Шахтере, - источник
yellow-arrow
Пресс-атташе ФК Минай: Мы не вышли из телепула, а присоединились к другому
yellow-arrow
"Кучер старается, так что не спешим", - в Днепре-1 заявили о доверии тренеру
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Оболонь (Киев) Где смотреть футбол
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде