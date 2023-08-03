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Колос подпишет экс-форварда Ворсклы Ранжела
Бразилец возвращается в УПЛ
vorskla.com.ua
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Как сообщает ТаТоТаке, вопрос с переходом фактически решен.
Ранжел должен составить конкуренцию Денису Безбородько в атакующем звене ковалевцев.
Прошлый сезон 28-летний экс-форвард "Ворсклы" провел в ФК "Рига" (22 матча, 5 мячей). Его контракт с латвийским клубом истек 1 августа 2023 года.
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Источник:ТаТоТаке
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Грязный Гаррик (C)
03.08.2023 в 21:30
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