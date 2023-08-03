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Колос подпишет экс-форварда Ворсклы Ранжела

Премьер-лига
(1 голосов)

Бразилец возвращается в УПЛ

Колос подпишет экс-форварда Ворсклы Ранжела

vorskla.com.ua

Новина українською

"Колос" в ближайшее время подпишет экс-форварда "Ворсклы" Лукаса Ранжела.

Как сообщает ТаТоТаке, вопрос с переходом фактически решен.

Ранжел должен составить конкуренцию Денису Безбородько в атакующем звене ковалевцев.

Прошлый сезон 28-летний экс-форвард "Ворсклы" провел в ФК "Рига" (22 матча, 5 мячей). Его контракт с латвийским клубом истек 1 августа 2023 года.

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В статье: Колос (Ковалевка) Лукас Ранжел
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (1)
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Грязный Гаррик (C)
03.08.2023 в 21:30
Супер!Колосу нужен нап...Безбородько пока очень слаб.
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