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Тренер Руха: Ворскла знает, как играть дважды в неделю. Не думаю, что унас будет преимущество
Ворскла и Рух сыграют в воскресенье
Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько
Главный тренер "
"Надо забыть победу над "Зарей" и двигаться дальше. Конечно, приятно, что победили бронзового призера. Но впереди у нас сложные матчи. "Ворскла" – очень качественная и хорошая команда. Поэтому мы ответственно подходим к этой игре.
Сложно сказать, даст ли нам еврокубковая игра "Ворсклы" в четверг преимущество. Это серьезная команда, представитель Украины на евроарене. Они знают, как играть дважды в неделю. Поэтому я не думаю, что у нас будет существенное преимущество. Мы готовимся в обычном режиме к серьезной игре. Это не отличается от того, что мы делали раньше. Мы не будем менять наш план.
В матче против "Зари" сказалась психология молодых игроков, особенно это было заметно в первом тайме. Надо быть увереннее, не бояться брать на себя ответственность. Я верю в эту команду и в этих ребят. И я уверен, что они постоянно будут прогрессировать. Потому они должны и через такие проблемы пройти.
Все зависит не от одного игрока, а от коллектива. Важно, чтобы все подходили к игре в оптимальном состоянии. Но все равно – кто-то больше волнуется, а кто-то меньше. Прошлый матч продемонстрировал, что важны и физические кондиции игроков. Благодаря хорошей функциональной подготовке удалось получить результат", - сказал Пономарев.
Напомним, что матч "Рух" - "Ворскла" состоится в воскресенье, 6 августа, и начнется в 19:00.
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