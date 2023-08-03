Тренер Руха: Ворскла знает, как играть дважды в неделю. Не думаю, что унас будет преимущество

Главный тренер " Руха " Виталий Пономарев поделился ожиданиями от матча 2-го тура УПЛ против "Ворсклы".

"Надо забыть победу над "Зарей" и двигаться дальше. Конечно, приятно, что победили бронзового призера. Но впереди у нас сложные матчи. "Ворскла" – очень качественная и хорошая команда. Поэтому мы ответственно подходим к этой игре.

Сложно сказать, даст ли нам еврокубковая игра "Ворсклы" в четверг преимущество. Это серьезная команда, представитель Украины на евроарене. Они знают, как играть дважды в неделю. Поэтому я не думаю, что у нас будет существенное преимущество. Мы готовимся в обычном режиме к серьезной игре. Это не отличается от того, что мы делали раньше. Мы не будем менять наш план.

В матче против "Зари" сказалась психология молодых игроков, особенно это было заметно в первом тайме. Надо быть увереннее, не бояться брать на себя ответственность. Я верю в эту команду и в этих ребят. И я уверен, что они постоянно будут прогрессировать. Потому они должны и через такие проблемы пройти.

Все зависит не от одного игрока, а от коллектива. Важно, чтобы все подходили к игре в оптимальном состоянии. Но все равно – кто-то больше волнуется, а кто-то меньше. Прошлый матч продемонстрировал, что важны и физические кондиции игроков. Благодаря хорошей функциональной подготовке удалось получить результат", - сказал Пономарев.