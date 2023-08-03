Тренер Оболони: Мотивация игроков на матч с Динамо зашкаливает

Главный тренер " Оболони " Валерий Иващенко перед дерби с киевским "Динамо" во втором туре УПЛ рассказал о настроении и подготовке своей команды к этому противостоянию.

— Как команда провела межсезонье?

— С тренерским штабом делали все возможное, чтобы подготовить ребят психологически, морально и физически к чемпионату. У нас молодая команда и у многих нет опыта выступлений в Премьер-лиге. Тренерский штаб тоже новички в этом деле, можно сказать. По возможностям и бюджету постарались усилиться, сделали все возможное для подготовки. Словом, чемпионат покажет.

— Какие впечатления после возвращения в элитный дивизион после одиннадцати лет отсутствия?

— Могли забивать и в первом, и во втором тайме. Как только немножко прибавили в скоростях, игра стала другой. Было заметно, что ребята волновались, хотя мы их по-всякому подбадривали. Тем более, мы играли с "Колосом" товарищеский матч на базе и переиграли их. В основном, вся борьба была с волнением: боялись ошибиться, сделать лишние движения. Хочется, чтобы быстрее игроки набирали опыт игр в УПЛ. Желательно с положительными результатами. Это будет добавлять игрокам веры в себя и способствовать их развитию.

Есть первый заработанный балл, президент поздравил с этим после матча, поблагодарил ребят и сказал, что будет помогать. Мы благодарны, что руководство поддерживает футбол в это тяжелое время.

— Какие цели у "Оболони" на сезон?

— Закрепиться, притереться, почувствовать ритм лиги, игру, динамику и скорости. Было бы хорошо закрепиться в УПЛ достойным середняком, а дальше уже можно ставить на будущее конкретные цели. Сейчас мы как новый автомобиль — продолжается "обкатка". Нужно стараться, огрызаться, чтобы не быть "мальчиками для битья". Ребята настроены, мотивированы, а футбольное поле никого не обманет — все там будет видно.

— Как происходила договоренность о переносе матча с "Динамо" днем ранее?

— Руководство "Динамо" обратилось с просьбой сместить матч днем раньше, потому что у них европейский матч и нужно готовиться. Мы пошли на уступки, тем более, есть больше времени на подготовку к этой игре, потому что в пятницу сыграли свой матч первого тура.

— Как проходит подготовка к игре с киевлянами?

— Подготовка проходит, как обычно. То, что наработали на сборах никуда не исчезнет. Главное, чтобы игроки не перегорели, вышли спокойно и показали, что имеют на данный момент. Чтобы почувствовали, что можно играть и с такими градами. Также, важным фактором является мотивация наших игроков и она зашкаливает. Игра с такими командами, как "Динамо", приносит хорошие результаты, потому что можно проверить и показать себя.

— Какие впечатления от игры "бело-синих"?

— Кто не видел игру, мог бы сказать, что по счету 4:1 победа получилась легкой, хотя киевляне проигрывали 0:1, имели удаления, но воспользовались ошибкой в защите соперника и забили два мяча. Психологически "Динамо" было легче, но "Минай" мог отыгрываться и третий и четвертый голы не были простыми для киевлян.

Игра получилась хорошей, не скажешь, что в "одни ворота". Все могло повернуться как в одну сторону, так и в другую. "Динамо", за счет лучшей реализации моментов, класса "вытянуло" этот матч. Багаж опыта у них больше, несмотря на то, что играет много молодых игроков. После опыта еврокубковых матчей они более психологически устойчивы в УПЛ.

— Нашли слабые места в игре "Динамо"?

— Они есть в каждой команде. Задача — найти их и реализовать. Футбол любят за непредсказуемость, проигрывают и гранды. На 100% никто не может предсказать результат. Мы все будем делать для достижения результата, а футбольный мяч рассудит, кто был лучшим.

— Насколько важным для киевлян является возвращение Ярмоленко?

— С точки зрения опыта, молодым игрокам есть чему поучиться — это больше плюс, чем минус. Ярмоленко есть что показать и чему научить. Всегда опытные игроки должны заряжать, мотивировать. Это тот же тренер на футбольном поле.

— Каких молодых игроков "Динамо" можно выделить сейчас?

— Дубинчак, Тымчик, Ванат, Шепелев. По футбольным меркам молодые, но уже имеют багаж опыта игры на европейской арене. Они имеют хороший потенциал, который могут развивать дальше. Есть еще Шапаренко, который "блуждает" между опытом и молодостью. В целом, коллектив у "Динамо" сбалансированный.

— Не было разговоров об аренде динамовцев?

— У нас политика клуба не брать арендованных, потому что, таким образом, мы готовим игроков для других команд. Все может случиться, но мы делаем ставку на своих игроков, воспитанников. Арендованный может уйти в любой момент и эти пробелы нужно кем-то заполнять. Если готовим игрока для другого клуба, то закрываем дорогу своим футболистам. К примеру, наш нападающий Игорь Краснопир — еще год назад он играл за область, район, а тут уже пошел в первую лигу и оказался в УПЛ. Уже даже вызывался в молодежную сборную, ездил на сборы. Мы находим таких футболистов из низов, раскрываем их и даем себя реализовать.

— Что "Оболонь" может противопоставить "Динамо" в столичном дерби?

— Будем стараться играть в футбол, который наигрываем в тренировочном процессе, в играх. "Динамо" — "крепкий орешек". Если мы вышли в Премьер-лигу, то в каждой игре необходимо зарабатывать очки, зарабатывать себе авторитет в УПЛ. За счет побед, хорошей игры можно себе заработать авторитет среди элиты украинского футбола.

Играя с новичками, команды часто думают, что это проходные матчи. Командам, которые находятся внизу турнирной таблицы нечего терять. Им хочется "откусить кусочек". Матчи, как с "Динамо", бывают не часто. Хочется, чтобы таких противостояний было побольше.