Представитель MEGOGO: Люди уже привыкли к определенному качеству сервиса

Руководитель спортивного департамента MEGOGO Артем Панченко объяснил, почему сервис отказался принимать сигнал с матчей " Миная " от "Наживо TV".

"Не очень понимаю ситуацию, согласно которой MEGOGO кого-то "душит" и ставит какие-то невероятные условия, поскольку это не правильно по сути. Нет никаких условий MEGOGO, или условий Sky Sports, или условий каких-то еще частных компаний.

Существует рынок, очень сильно изменившийся за последние несколько лет. Еще относительно недавно был один линейный канал "Футбол", затем два, как и у Setanta Sports. Что выбрала программная команда в качестве трансляций – зритель и смотрит.

ОТТ изменил все. 73% платного футбола идут через Smart TV, а Smart TV – это конкуренция за каждый клик с ютубом, фильмом, сериалом, программой или любым другим футбольным матчем, идущим в это же время. И если клиенту даешь продукт, не конкурентоспособный в этих условиях – он просто пойдет смотреть что-то другое, моментально переключается и больше к тебе не вернется. Ты его уже потерял. Именно поэтому трансляцию матча "Рух" – "Заря" на MEGOGO смотрели в три раза меньше, чем все остальные матчи тура.

Невозможно выйти на этот рынок летом 2023 с попыткой создать платный продукт, который будет показываться в режиме "у кого насколько хватит". Зритель тогда тоже должен платить сколько хватит, кто-то гривну, а кто-то - 100. Рекламодатель будет относиться к этому продукту аналогичным образом, не 100% контракта, а 30, потому что настолько сейчас хватает.

Именно поэтому клубы, соглашаясь на создание УПЛ-ТВ, зафиксировали вопросы единого стандарта как правила, единственного для всех. Этот стандарт является действительно европейским бродкаст-стандартом, который просто адаптирован под технические и финансовые возможности в нашей среде. Камер меньше, персонала меньше, но персонал топовый и железо – лучшее, передача сигнала – почти без преобразований, чтобы выход из ПТС шел к конечному потребителю.

Конечно, финансовые условия сейчас для многих клубов сверхсложные, поэтому не может быть никаких вопросов тем, кто считает, что не тянет такие условия, но и демонизировать тех, кто эти "условия" ставит – тоже неправильно. Люди уже привыкли к определенному качеству сервиса, если каждого из вас сейчас вернуть в кэш, убрать банковские карты и терминалы – ваш комфорт станет хуже", – написал Панченко в соцсетях.