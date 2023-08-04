  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Четыре матча с VAR. Судейские назначения на 2-й тур УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Четыре матча с VAR. Судейские назначения на 2-й тур УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Киевское дерби рассудит Юрий Иванов

Четыре матча с VAR. Судейские назначения на 2-й тур УПЛ

Фото: ФК Львов

Новина українською

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи 2-го тура в УПЛ-2023/2024.

2-й тур

2 августа (среда)

1:1. "Верес" - "Шахтер" Ровно. Стадион "Авангард". Арбитр - Шандор А. А. (Львов),

4 августа (пятница)

17:00. "Оболонь" - "Динамо". Стадион "Оболонь-Арена". Арбитр - Иванов Ю. В (Донецкая обл.), Арбитр VAR - Омельченко А. В (Славянск),

5 августа (суббота)

15:00. "Минай" - "ЛНЗ". "Минай-Арена". Арбитр - Блавацкий Р. А (Львов),

19:00. "Александрия" - "Металлист 1925". КСК "Ника". Арбитр - Новохатний В. В (Черкассы),

6 августа (воскресенье)

15:00. "Днепр-1" - "Полесье". Ужгород "Авангард". Арбитр - Шурман Д. Л (Киевская обл), Арбитр VAR - Деревинский А. О (Хмельницкий),

17:00. "Заря" - "Кривбасс". Киев, "Левый берег". Арбитр - Балакин Н. А (Киевская обл.), Арбитр VAR - Коваленко А. А (Полтава),

17:00. "Колос" - "Черноморец". Ковалевка "Колос". Арбитр - Кривушкин Д. В (Харьков), Арбитр VAR - Романюк А. Н (Ивано-Франковс),

19:00. "Рух" - "Ворскла". "Арена-Львов". Арбитр - Романов В. М (Днепр).

По теме
yellow-arrow
Довбик уже в Испании - форвард готовится пройти медосмотр в Жироне
yellow-arrow
Оболонь - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 04.08.2023
yellow-arrow
Ткачук: Если бы мы смелее играли с Шахтером, то взяли бы очки в том матче
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) Черноморец (Одесса) ФК Александрия Оболонь (Киев) Рух (Львов) Колос (Ковалевка) Полесье (Житомир) Металлист 1925 (Харьков) ФК Минай СК Днепр-1 ЛНЗ (Черкассы)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УАФ

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде