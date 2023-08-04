Четыре матча с VAR. Судейские назначения на 2-й тур УПЛ

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи 2-го тура в УПЛ-2023/2024.

2-й тур

2 августа (среда)

1:1. "Верес" - "Шахтер" Ровно. Стадион "Авангард". Арбитр - Шандор А. А. (Львов),

4 августа (пятница)

17:00. "Оболонь" - "Динамо". Стадион "Оболонь-Арена". Арбитр - Иванов Ю. В (Донецкая обл.), Арбитр VAR - Омельченко А. В (Славянск),

5 августа (суббота)

15:00. "Минай" - "ЛНЗ". "Минай-Арена". Арбитр - Блавацкий Р. А (Львов),

19:00. "Александрия" - "Металлист 1925". КСК "Ника". Арбитр - Новохатний В. В (Черкассы),

6 августа (воскресенье)

15:00. "Днепр-1" - "Полесье". Ужгород "Авангард". Арбитр - Шурман Д. Л (Киевская обл), Арбитр VAR - Деревинский А. О (Хмельницкий),

17:00. "Заря" - "Кривбасс". Киев, "Левый берег". Арбитр - Балакин Н. А (Киевская обл.), Арбитр VAR - Коваленко А. А (Полтава),

17:00. "Колос" - "Черноморец". Ковалевка "Колос". Арбитр - Кривушкин Д. В (Харьков), Арбитр VAR - Романюк А. Н (Ивано-Франковс),

19:00. "Рух" - "Ворскла". "Арена-Львов". Арбитр - Романов В. М (Днепр).