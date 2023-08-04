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Довбик уже в Испании - форвард готовится пройти медосмотр в Жироне

Премьер-лига
(1 голосов)

Украинец близок к переходу в испанский клуб

Довбик уже в Испании - форвард готовится пройти медосмотр в Жироне

scdnipro1.com.ua

Новина українською

Нападающий "Днепра-1" и сборной Украины Артем Довбик в шаге от перехода в "Жирону". 26-летний украинец уже прибыл в Испанию для того, чтобы пройти медосмотр и завершить свой трансфер в каталонский клуб.

Об этом сообщает журналист Владимир Зверов в своем Telegram-канале.

"Артем Довбик уже в Испании. По моей информации, сегодня утром форвард сборной Украины вместе со своим агентом Алексеем Люндовским вылетели в Жирону. Там Довбик пройдет медосмотр.

Уже очень близко", - написал Зверов.

Ранее СМИ писали, что "Жирона" заплатит за нападающего порядка 7 млн евро, которые между собой разделят "Днепр-1" и "Мидтьюлланд". Каталонский клуб получит не 100%, а более 50% прав на игрока

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В статье: Артем Довбик Жирона СК Днепр-1
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