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Довбик уже в Испании - форвард готовится пройти медосмотр в Жироне
Украинец близок к переходу в испанский клуб
scdnipro1.com.ua
Нападающий "Днепра-1" и сборной Украины Артем Довбик в шаге от перехода в "Жирону". 26-летний украинец уже прибыл в Испанию для того, чтобы пройти медосмотр и завершить свой трансфер в каталонский клуб.
Об этом сообщает журналист Владимир Зверов в своем Telegram-канале.
"Артем Довбик уже в Испании. По моей информации, сегодня утром форвард сборной Украины вместе со своим агентом Алексеем Люндовским вылетели в Жирону. Там Довбик пройдет медосмотр.
Уже очень близко", - написал Зверов.
Ранее СМИ писали, что "Жирона" заплатит за нападающего порядка 7 млн евро, которые между собой разделят "Днепр-1" и "Мидтьюлланд". Каталонский клуб получит не 100%, а более 50% прав на игрока
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