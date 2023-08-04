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Оболонь - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Оболонь - Динамо: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 04.08.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото: ФК Динамо Київ
"Динамо" в первом туре забило сопернику четыре мяча, но при этом показало не идеальную игру. Вопросы остались. Соперником была команда, которая в прошлогоднем чемпионате заняла восьмое место, но перманентно считается аутсайдером. Ныне матч против еще одного коллектива, которому отводится роль бойца за выживание. Хотя в первом туре "Оболонь" уже удивила, отобрав очки у "Колоса".
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Матч состоится 4-го августа в 17:00. Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечат платформы MEGOGO, Киевстар ТВ, Sweet TV, Setanta Sports, Omega TV. Смотреть можно бесплатно по этой новости.
УПЛ. Второй тур. 04.08.2023
Киев. Стадион "Оболонь-Арена"
Арбитр в поле - Юрий Иванов; Арбитр VAR - Александр Омельченко
“Оболонь” 17:00 “Динамо”
Текстовая онлайн-трансляция - матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция — MEGOGO, Киевстар ТВ, Sweet TV, Setanta Sports
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